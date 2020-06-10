16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
700 тысяч человек смогут бесплатно провести ночь в одном из отелей Люксембурга
Таким образом местные власти пытаются восстановить туристическую отрасль.
Правительство Люксембурга, в рамках программы по поддержке туристического сектора, выделило 3,5 миллионов евро на специальные ваучеры. Таким ваучером на сумму 50 евро можно будет расплатиться за ночь в одном из отелей страны.
Всего планируется выпустить 700 тысяч купонов.
Ваучеры будут действительны до конца года, пишет портал The Mayor.
Эта мера является частью стратегии правительства по восстановлению в Люксембурге туристического сектора бизнеса. Местные власти надеются стимулировать внутренний туризм, а также привлечь в страну гостей из соседних государств.
Екатерина Гура