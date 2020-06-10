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16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

700 тысяч человек смогут бесплатно провести ночь в одном из отелей Люксембурга

Таким образом местные власти пытаются восстановить туристическую отрасль.

Источник: @cedricletsch

Правительство Люксембурга, в рамках программы по поддержке туристического сектора, выделило 3,5 миллионов евро на специальные ваучеры. Таким ваучером на сумму 50 евро можно будет расплатиться за ночь в одном из отелей страны.

Всего планируется выпустить 700 тысяч купонов.

В начале июля их будут бесплатно раздавать жителям Люксембурга старше 16 лет, а также работникам из соседних регионов.

Ваучеры будут действительны до конца года, пишет портал The Mayor.

Эта мера является частью стратегии правительства по восстановлению в Люксембурге туристического сектора бизнеса. Местные власти надеются стимулировать внутренний туризм, а также привлечь в страну гостей из соседних государств.

Екатерина Гура

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