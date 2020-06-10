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21:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 10 июня

Когда в китайском Ухане мог появиться коронавирус, куда и за сколько поедут отдыхать уставшие от самоизоляции россияне, почему иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на COVID-19.

Коронавирус COVID-19
21:13 (мск)Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 10 июня
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:33 MSK, 10.06
Инфицировано493 657+8 404
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
28.0510.06
Скончалось6 358+216
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
28.0510.06
Выздоровело252 783+10 386
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
28.0510.06
Инфицировано7 293 307+110 412
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
28.0510.06
Скончалось413 126+4 315
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
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3023
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5050
28.0510.06
Выздоровело3 415 204+73 989
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
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58328
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37104
4.06
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63842
6.06
131417
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72701
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9.06
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10.06
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Рабочие в защитных масках проводят митинг против политики правительства в области труда в Сеуле, Южная Корея | Источник: AP 2020

В России выявлено 8404 новых случаев коронавируса

Общее число случаев заражения в стране достигло 493 657. За сутки в стране умерли 216 больных с коронавирусом, всего с начала эпидемии после COVID-19 погибли 6 358 человек.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 10 386 человек, за все время выздоровели 252 783 человек.

Песков прокомментировал смертность от COVID-19 в России

Низкие показатели смертности от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России обусловлены высокой эффективностью российской системы здравоохранения, а не манипуляциями со статистикой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

Он прокомментировал и показатели заболеваемости в России, объяснив большое количество выявленных случае заражения коронавирусом массовым характером тестирования.

Назван процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусу выявлен у 14% из 650 тыс. россиян, прошедших тестирование, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Формирование иммунитета происходит на четырех инкубационных периодах. Первый из них составляет 48 дней, остальные более длительные, отметила главный санитарный врач.

Попова порекомендовала носить перчатки, чаще мыть руки, держать чистыми все предметы вокруг себя, а также соблюдать правила посещений любых общественных мест, а также обращаться к врачам при малейшем недомогании.

Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим. Очень важно не поторопиться, чтобы потом не пришлось возвращаться назад.
Анна Попова
глава Роспотребнадзора

Собянин назвал срок выхода из ограничительных мер в Москве

Выход из ограничительных мер в Москве займет около двух месяцев, заявил мэр города. По словам Собянина, решение о дальнейшем снятии ограничений, в том числе и об отмене запрета на массовые мероприятия, могут быть приняты в начале июля.

С 9 июня москвичи могут свободно перемещаться по городу, соблюдая масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.

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В мае 2020 г. в Москве было зарегистрировано 15 713 смертей, сообщил столичный Департамент здравоохранения. По сравнению с прошлым годом смертность в мае выросла на 57%, а по сравнению со средним показателем мая за последние три года — на 58,5%, следует из опубликованных данных. Московским врачам удалось спасти десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тысяч тяжелобольных, рассказал журналистам в среду Сергей Собянин.

После начала тестирования москвичей на антитела департамент здравоохранения Москвы был вынужден пересмотреть ряд критериев, по которым людям рекомендуют соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Данное заболевание еще не до конца изучено, поэтому в качестве профилактической меры рекомендуется сократить контакты с близкими людьми в течение семи дней, а через неделю повторно сдать кровь из вены.
пресс-служба департамента здравоохранения Москвы
Женщина в одном из ресторанов Джакарты, Индонезия | Источник: AP 2020

Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве

Снятие ограничений в Москве может быть преждевременно, считает вирусолог Андреа Крисанти. Число заболевших в Москве, которое каждый день на протяжении последнего времени составляет около 2 тыс. человек, — это «много, действительно много», заявил РБК профессор кафедры молекулярной медицины Университета Падуи. Российские специалисты считают решение столичных властей верным.

Спутниковые снимки парковок в Ухане показали, когда мог появиться коронавирус

Ученые Гарвардской медицинской школы проанализировали спутниковые снимки парковок пяти больниц в Ухане и обнаружили резкое увеличение числа машин на стоянках с августа по декабрь 2019 года. Оно совпало с резким ростом поисковых запросов в интернете со словами «кашель» и «диарея». Эти факты могут свидетельствовать о более раннем распространении коронавируса, чем утверждали китайские власти.

Куда и за сколько поедут отдыхать россияне в этом году

Несмотря на то, что некоторые регионы все еще неполностью сняли ограничения для приезжих, туроператоры фиксируют существенный рост спроса на российские направления. Резкого роста цен на отдых не будет, уверяют участники рынка. При этом в некоторых городах, таких как Ялта и Сочи, средняя суточная стоимость номера по сравнению с прошлым годом выросла на десятки процентов.

Поездки россиян за рубеж не останавливались в апреле, когда границы были почти полностью закрыты. Например, в Турции побывали более 900 граждан России, в Индонезии — 128, а на Тайване — один. Наибольшее число приездов в апреле 2020 года было зафиксировано в Южной Корее.

Иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на коронавирус

Практически с первых дней после начала эпидемии COVID-19 медики стали замечать, что мужчины чаще заражаются вирусом и гибнут от его последствий. Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин Т-клетки, главные «дирижеры» иммунитета, реагируют на заражение гораздо активнее. Это может объяснять то, почему мужчины заболевают коронавирусной инфекцией чаще женщин.

В Киеве начался очередной этап ослабления карантинных мер | Источник: AP 2020

На Зеленского составили протокол за нарушение карантина

По версии МВД, владелец кафе в Хмельницком возобновил свою работу и обслужил посетителей — Зеленского, руководителя Офиса президента Андрея Ермака и других чиновников — несмотря на карантинные ограничения.

Теперь главе государства, чиновникам и владельцу заведения может грозить штраф от 17 до 34 тысяч гривен (от 43 до 87 тысяч рублей).

На рынках Вьетнама нашли «скрытые резервуары» коронавирусов

Масштабная «перепись» вирусов среди диких животных, которые продаются на рынках Вьетнама, показала, что больше трети обычных крыс и каждая шестнадцатая бамбуковая крыса были носителями различных штаммов коронавирусов. Эти животные могут стать источником следующих эпидемий, пишут ученые.

Тихо из кризиса: экономика РФ вошла в топ-5 по потенциалу роста после COVID

Россия вошла в пятерку стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками к восстановлению после пандемии коронавируса. Эксперты также утверждают, что миру потребуется пять лет на то, чтобы вернуться в довирусное состояние. Наилучшим образом справятся те страны, у которых экономика подкреплена так называемым показателем миролюбия, который в общемировом масштабе за прошедший год пострадал.

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