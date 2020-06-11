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18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае открылся самый высокий в мире горизонтальный небоскреб (фото)

Он расположен на четырех обычных небоскребах.

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фотография
21
фотография
21
фотография

В начале июня в китайском городе Чунцин для посетителей открылся 300-метровый горизонтальный небоскреб, расположенный в комплексе Раффлз-Сити в деловом районе Юйчжун.

Автором проекта (и всего комплекса) является известный архитектор Моше Сафди. Удивительное и почти полностью стеклянное здание «лежит» на четырех обычных небоскребах на высоте 250 метров. Его строительство заняло восемь лет, сообщает Designboom.

Внутри небоскреба располагаются рестораны, бары, бассейн, зимний сад, а также мини-музей города и большая смотровая площадка со стеклянным полом.

Екатерина Гура

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