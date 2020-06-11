18:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае открылся самый высокий в мире горизонтальный небоскреб (фото)
Он расположен на четырех обычных небоскребах.
В начале июня в китайском городе Чунцин для посетителей открылся 300-метровый горизонтальный небоскреб, расположенный в комплексе
Автором проекта (и всего комплекса) является известный архитектор Моше Сафди. Удивительное и почти полностью стеклянное здание «лежит» на четырех обычных небоскребах на высоте 250 метров. Его строительство заняло восемь лет, сообщает Designboom.
Внутри небоскреба располагаются рестораны, бары, бассейн, зимний сад, а также
Екатерина Гура