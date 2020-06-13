15:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Заключенные сбежали из тюрьмы в Риме, пообещав вернуться через 2 недели
Побег по семейным обстоятельствам.
Двое заключенных сбежали из римской тюрьмы «Ребиббия», оставив записку, в которой пообещали вернуться через 15 дней, сообщает La Republica.
40-летний Давад Зуканович и 46-летний Лил Ахметович, приходящиеся другу другу двоюродными братьями, отбывали срок за мошенничество и торговлю краденым. Ночью в начале июня они выбили решетку в камере, перерезали колючую проволоку кусачками и перебрались за тюремную стену, используя пожарный шланг.
Даже этот эпизод достоин попасть в кинофильм, отмечает итальянское издание. Но самое поразительное было впереди. В записке, которую персонал тюрьмы обнаружил в камере сбежавших, объяснялись причины побега. Как оказалось, дети двоюродных братьев ввязались в «опасный и неприятный» бизнес. Поскольку матери подростков тоже отбывают срок, отцы решили броситься своим отпрыскам на помощь.
В «Ребиббии» сомневаются, что Зуканович и Ахметович выполнят свое обещание и вернутся в тюрьму, ведь за побег им грозят дополнительные 5 лет заключения.
Анна Лысенко