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15:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Заключенные сбежали из тюрьмы в Риме, пообещав вернуться через 2 недели

Побег по семейным обстоятельствам.

Двое заключенных сбежали из римской тюрьмы «Ребиббия», оставив записку, в которой пообещали вернуться через 15 дней, сообщает La Republica.

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"Ребиббия"
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40-летний Давад Зуканович и 46-летний Лил Ахметович, приходящиеся другу другу двоюродными братьями, отбывали срок за мошенничество и торговлю краденым. Ночью в начале июня они выбили решетку в камере, перерезали колючую проволоку кусачками и перебрались за тюремную стену, используя пожарный шланг.

Даже этот эпизод достоин попасть в кинофильм, отмечает итальянское издание. Но самое поразительное было впереди. В записке, которую персонал тюрьмы обнаружил в камере сбежавших, объяснялись причины побега. Как оказалось, дети двоюродных братьев ввязались в «опасный и неприятный» бизнес. Поскольку матери подростков тоже отбывают срок, отцы решили броситься своим отпрыскам на помощь.

В «Ребиббии» сомневаются, что Зуканович и Ахметович выполнят свое обещание и вернутся в тюрьму, ведь за побег им грозят дополнительные 5 лет заключения.

Анна Лысенко

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