Американский заключенный сбежал из тюрьмы благодаря медицинской маске

Заключенным в США в связи с эпидемией коронавируса разрешили носить медицинские маски, и этим обстоятельством решил воспользоваться осужденный за незаконное хранение оружия и избиение сотрудника полиции Якес Скотт.
Он отбывал наказание в Чикагской тюрьме в одной камере с Квентином Хендерсоном, который в начале мая должен был выйти из тюрьмы под залог. Неизвестно, как так получилось, но именно он помог Скотту сбежать.
Якес переоделся в одежду товарища и приготовился выйти на свободу вместо него. Только была одна проблема — татуировки на лице. Именно медицинская маска помогла решить эту проблему.
В назначенный день охранники пришли за Хендерсоном, а вместо него на свободу вышел Скотт, пишет Insider. Подмену заметили лишь во время следующей переклички. Охранники сильно удивились увидев в камере Квентина, а тот в свое оправдание сказал, что спал и не слышал, как за ним приходили. Вот только никто ему не поверил, и вместо того, чтобы выйти под залог, ему добавили срок за организацию побега. А вот хитрого Якеса так и не нашли. К поискам даже подключилось ФБР.