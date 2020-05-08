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19:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американский заключенный сбежал из тюрьмы благодаря медицинской маске

Его поиски продолжаются.

Заключенным в США в связи с эпидемией коронавируса разрешили носить медицинские маски, и этим обстоятельством решил воспользоваться осужденный за незаконное хранение оружия и избиение сотрудника полиции Якес Скотт.

Он отбывал наказание в Чикагской тюрьме в одной камере с Квентином Хендерсоном, который в начале мая должен был выйти из тюрьмы под залог. Неизвестно, как так получилось, но именно он помог Скотту сбежать.

Якес переоделся в одежду товарища и приготовился выйти на свободу вместо него. Только была одна проблема — татуировки на лице. Именно медицинская маска помогла решить эту проблему.

В назначенный день охранники пришли за Хендерсоном, а вместо него на свободу вышел Скотт, пишет Insider. Подмену заметили лишь во время следующей переклички. Охранники сильно удивились увидев в камере Квентина, а тот в свое оправдание сказал, что спал и не слышал, как за ним приходили. Вот только никто ему не поверил, и вместо того, чтобы выйти под залог, ему добавили срок за организацию побега. А вот хитрого Якеса так и не нашли. К поискам даже подключилось ФБР.

Екатерина Гура

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