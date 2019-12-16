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16:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полиция поймала вора благодаря «денежным» селфи в соцсетях

Желание похвастаться было слишком сильным.

29-летний начинающий рэпер Арландо Хендерсон из Северной Каролины в США некоторое время назад работал в банке, где у него был доступ к деньгам клиентов.

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Это обстоятельство соблазнило молодого человека, и он начал понемногу воровать. Как позже установила полиция, Арландо 18 раз забирал деньги с депозитов клиентов, а затем переписывал документы в попытке скрыть свои действия. Всего он украл около 88 тысяч долларов.

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Может быть, Хендерсону удалось бы избежать наказания, если бы он вел себя немного скромнее, но легкие деньги вскружили парню голову. В своем Facebook и Instagram Арландо начал публиковать селфи в духе крутых реперов: с пачками денег, разбросанными по полу купюрами и модными дорогими вещами, которые он успел купить. Он даже успел снять собственный клип, в котором размахивал деньгами перед камерой.

Как только в банке заметили недостачу, там сразу же начали служебное расследование. И долго искать не пришлось: Хендерсон сам показал подписчикам и полиции все доказательства своей вины.

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Молодого человека арестовали через три месяца и предъявили ему обвинения сразу по нескольким статьям, так как помимо кражи денег, он неоднократно подделывал документы.

Сейчас мужчина находится под стражей и ждет суда. Он может сесть в тюрьму на 30 лет, пишет CNN.

Екатерина Гура

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