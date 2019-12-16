16:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полиция поймала вора благодаря «денежным» селфи в соцсетях
Желание похвастаться было слишком сильным.
29-летний начинающий рэпер Арландо Хендерсон из Северной Каролины в США некоторое время назад работал в банке, где у него был доступ к деньгам клиентов.
Это обстоятельство соблазнило молодого человека, и он начал понемногу воровать. Как позже установила полиция, Арландо 18 раз забирал деньги с депозитов клиентов, а затем переписывал документы в попытке скрыть свои действия. Всего он украл около 88 тысяч долларов.
Может быть, Хендерсону удалось бы избежать наказания, если бы он вел себя немного скромнее, но легкие деньги вскружили парню голову. В своем Facebook и Instagram Арландо начал публиковать селфи в духе крутых реперов: с пачками денег, разбросанными по полу купюрами и модными дорогими вещами, которые он успел купить. Он даже успел снять собственный клип, в котором размахивал деньгами перед камерой.
Как только в банке заметили недостачу, там сразу же начали служебное расследование. И долго искать не пришлось: Хендерсон сам показал подписчикам и полиции все доказательства своей вины.
Молодого человека арестовали через три месяца и предъявили ему обвинения сразу по нескольким статьям, так как помимо кражи денег, он неоднократно подделывал документы.
Сейчас мужчина находится под стражей и ждет суда. Он может сесть в тюрьму на 30 лет, пишет CNN.
Екатерина Гура