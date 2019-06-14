Новозеландским полицейским запретили публиковать в соцсетях фото щенков

Полицейское управление Новой Зеландии решило провести аудит социальных сетей структуры. Для этого руководители пригласили независимую компанию Socialites, которая проанализировала количество и качество публикаций основных аккаунтов полиции в соцсетях, а также проведенные ими рекламные кампании.
В ходе проверки выяснилось, что только 8% сообщений в Сети были посвящены борьбе с преступностью, а большую часть времени на страничках полиции публиковались милые фото со служебными собаками и щенками-новобранцами.
Как следует из доклада, в 2018 году отдел полиции, отвечающий за соцсети, потратил более 171 тысячи долларов на продвижение постов, причем значительная часть этих средств была направлена на публикации с животными.
На основании этой проверки руководство полиции запретило сотрудникам публиковать в соцсетях «слишком много фото миленьких щенков», призвав сконцентрироваться на безопасности и предотвращении преступлений.
Однако, как заметили боссы, картинки животных и юмор помогли полицейским наладить контакт с людьми. А потому стражам правопорядка разрешили оставить традиционный хештег #fridayfloof («пятничный пушистик»), под которым раз в неделю публикуются фото милых полицейских щенков.