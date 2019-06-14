Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отмена «бесплатных 20 км/ч»: новые (приятные) подробности
Радиация и Чернобыль. Дикие животные в зоне отчуждения (фото)
Секс на пляже и не только: чем грозят утехи на природе
Светлана Ходченкова получила звание заслуженной артистки России
В каких городах аренда жилья этим летом самая доступная
Настоящая или «пластиковая»: как правильно выбрать клубнику На российских прилавках появилась клубника из Крыма, Липецка и Краснодарского края
Украинцы требуют немедленно вернуть воду в Крым
Сварщик из Пензы погиб, защищая беременную
52-летняя Мария Шукшина показала «беременный» живот на съемках
Собчак с Богомоловым, Бондарчук с Андреевой на премьерах в Сочи
Страдающих от запора оказалось больше, чем думали
Малышева рассказала, как природа уничтожает людей старше 50
Ани Лорак заподозрили в романе с 26-летним саунд-продюсером
На руке, на голове и не только: как носить платок в этом сезоне
Звезда сериала «Физрук» впервые стала мамой
Спутанная прическа, секущиеся кончики: о каких болезнях расскажут волосы ребенка
В каких городах аренда жилья этим летом самая доступная
Подмосковью пообещали меньше строек
Фоторепортажи
14Сезон туманов во Владивостоке
18Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
15:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новозеландским полицейским запретили публиковать в соцсетях фото щенков

Но с этим приказом никто не согласен.

Полицейское управление Новой Зеландии решило провести аудит социальных сетей структуры. Для этого руководители пригласили независимую компанию Socialites, которая проанализировала количество и качество публикаций основных аккаунтов полиции в соцсетях, а также проведенные ими рекламные кампании.

В ходе проверки выяснилось, что только 8% сообщений в Сети были посвящены борьбе с преступностью, а большую часть времени на страничках полиции публиковались милые фото со служебными собаками и щенками-новобранцами.

Как следует из доклада, в 2018 году отдел полиции, отвечающий за соцсети, потратил более 171 тысячи долларов на продвижение постов, причем значительная часть этих средств была направлена на публикации с животными.

На основании этой проверки руководство полиции запретило сотрудникам публиковать в соцсетях «слишком много фото миленьких щенков», призвав сконцентрироваться на безопасности и предотвращении преступлений.

Однако, как заметили боссы, картинки животных и юмор помогли полицейским наладить контакт с людьми. А потому стражам правопорядка разрешили оставить традиционный хештег #fridayfloof («пятничный пушистик»), под которым раз в неделю публикуются фото милых полицейских щенков.

Екатерина Гура

Читайте также

МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе SSJ 100
Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов
Психиатры вступились за Малышеву, назвавшую детей «кретинами»
КС Украины признал, что Порошенко нарушил конституцию
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут поднять
Обезьяна испортила семейное фото и стала звездой соцсетей (фото)
В Кузбассе чиновница женила мужчину, находившегося без сознания
Здоровье
Мать заметила ссадину на руке сына и спасла ему жизнь Это был сепсис.
Hi-Tech
Толстеете? Выключайте телевизор! Если он у вас постоянно работает ночью.
Кино
52-летняя Мария Шукшина показала «беременный» живот на съемках Актриса поделилась с подписчиками видео со съемочной площадки нового фильма
Авто
Возрождение марки РАФ: фото первой машины (это «Газель») В Риге хотят возродить выпуск «рафиков» — этой новости чуть меньше года. Но теперь стало известно, как будет выглядеть первая за последние четверть века новинка марки RAF
Недвижимость
Как выглядят самые красивые «заброшки» России: фото
История россиянки о жизни в Швейцарии
За какие растения на участке накажут?
Австралиец купил особняк в Италии за один евро
Популярные темы на «Детях»
Как быть? 356
Светская жизнь - 9 240
Мы - маргинальная семья. 220
не любим читать(( 218
Леди
Ани Лорак заподозрили в романе с 26-летним продюсером По слухам, у 40-летней певицы появился молодой бойфренд.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь