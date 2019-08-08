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19:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Где находится самая маленькая действующая тюрьма в мире

В ней одновременно могут находиться лишь два человека.

Недалеко от побережья Нормандии в проливе Ла-Манш есть небольшой остров под названием Сарк. Его длина составляет пять километров, а ширина — полтора. На острове постоянно проживают около 600 человек. Здесь запрещены автомобили, а на дорогах можно встретить лишь велосипедистов, конные повозки и небольшую сельхозтехнику.

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На Сарке есть свой флаг и герб, а также самая маленькая действующая тюрьма в мире. В ней нет окон, зато есть две крохотные камеры размерами примерно два на два метра. Перед ними расположен узкий коридор в один метр.

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Тюрьма была построена в 1856 году, и тогда она не пользовалась большим спросом. Преступления на острове совершаются очень редко, и чаще всего они незначительные. В основном сюда попадают местные пьянчуги, сезонные рабочие или туристы. Обычно срок заключения в тюрьме составляет от нескольких часов до пары дней.

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Полицейских, кстати, на острове только двое, и работают они бесплатно, в качестве волонтеров.

Екатерина Гура

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