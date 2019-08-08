19:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Где находится самая маленькая действующая тюрьма в мире
В ней одновременно могут находиться лишь два человека.
Недалеко от побережья Нормандии в проливе
На Сарке есть свой флаг и герб, а также самая маленькая действующая тюрьма в мире. В ней нет окон, зато есть две крохотные камеры размерами примерно два на два метра. Перед ними расположен узкий коридор в один метр.
Тюрьма была построена в 1856 году, и тогда она не пользовалась большим спросом. Преступления на острове совершаются очень редко, и чаще всего они незначительные. В основном сюда попадают местные пьянчуги, сезонные рабочие или туристы. Обычно срок заключения в тюрьме составляет от нескольких часов до пары дней.
Полицейских, кстати, на острове только двое, и работают они бесплатно, в качестве волонтеров.
Екатерина Гура