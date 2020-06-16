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12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые предположили существование 36 инопланетных цивилизаций

Ближайшая из них может находиться на расстоянии 17 тысяч световых лет.

Источник: AP 2020

В Млечном Пути может быть 36 разумных инопланетных цивилизаций.

Такое предположение сделали ученые из Ноттингемского университета в Великобритании в работе, опубликованной в The Astrophysical Journal.

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Исследователи взяли за основу принцип Коперника, согласно которому ни Земля, ни Солнце не занимают какое-то особенное положение во Вселенной, а значит, могут существовать другие подобные планеты с разумной жизнью.

Подсчитывая вероятность их существования, они рассматривали состав и активность звезд и основные требования для возникновения жизни на планете. Ученые также вывели свое определение «разумной жизни», приняв во внимание, что Земле потребовалось больше 4,5 млрд лет, чтобы она появилась и достигла нынешнего состояния.

Если бы такие цивилизации были распределены по галактике равномерно, ближайшая из них находилась бы на расстоянии около 17 тысяч световых лет от Земли. Поскольку радиоволны распространяются со скоростью света, посланию с Земли потребуется 17 тысяч лет, чтобы ее достичь. Потому общение между соседними цивилизациями пока невозможно, говорят ученые.

При «самом оптимистичном» сценарии до ближайшей разумной цивилизации может быть около 1030 световых лет, но даже это слишком много для «двусторонней связи», которая займет 2060 лет.

Анна Лысенко

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