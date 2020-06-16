13:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Показаны лучшие фото с высоты птичьего полета
Невероятные пейзажи, сделанные с помощью дронов.
Фотография «Волшебное утро в Нидерландах» голландского фотографа @by_ewold победила в конкурсе лучших аэрофотографий #Aerial2020 от Agora.
По словам фотографа, он долго ждал идеальных погодных условий, чтобы запечатлеть «классический» голландский пейзаж. Он поднялся в 4 утра, чтобы вовремя доехать в музей под открытым небом
«Туман был везде, кроме ветряных мельниц. Я решил посмотреть пару других мест, а через час вернулся — и ничего себе! Ветер изменил направление и сдул туман к мельницам. У меня оставалось только 50% заряда на дроне, и я попытался найти нужный ракурс, чтобы снять все это. Когда я посмотрел на свой телефон, чтобы увидеть вид с беспилотника, это было похоже на сон!» — рассказывает голландец, который получит приз в тысячу долларов за свою работу.
Agora также обнародовала топ-50 лучших снимков конкурса.
Анна Лысенко