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13:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Показаны лучшие фото с высоты птичьего полета

Невероятные пейзажи, сделанные с помощью дронов.

50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Фотография «Волшебное утро в Нидерландах» голландского фотографа @by_ewold победила в конкурсе лучших аэрофотографий #Aerial2020 от Agora.

По словам фотографа, он долго ждал идеальных погодных условий, чтобы запечатлеть «классический» голландский пейзаж. Он поднялся в 4 утра, чтобы вовремя доехать в музей под открытым небом Зансе-Сханс.

«Туман был везде, кроме ветряных мельниц. Я решил посмотреть пару других мест, а через час вернулся — и ничего себе! Ветер изменил направление и сдул туман к мельницам. У меня оставалось только 50% заряда на дроне, и я попытался найти нужный ракурс, чтобы снять все это. Когда я посмотрел на свой телефон, чтобы увидеть вид с беспилотника, это было похоже на сон!» — рассказывает голландец, который получит приз в тысячу долларов за свою работу.

Agora также обнародовала топ-50 лучших снимков конкурса.

Анна Лысенко

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