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11:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Телескоп сфотографировал вспышку мертвой звезды

Это необычный гибрид с огромной скоростью вращения и мощным магнитным полем.

Источник: ESA
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Космический рентгеновский телескоп XMM-Newton запечатлел импульс от самого молодого из известных астрономам пульсаров в нашей галактике, сообщает Европейское космическое агентство.

Пульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звёзды, появившиеся в результате вспышек сверхновых в конце эволюции звезды. Они становятся источником периодических всплесков излучений. Ученые открыли около 3 тысяч пульсаров в Млечном Пути.

Swift J1818.0−1607, возраст которого оценивают в 240 лет, был открыт орбитальной обсерваторией Swift в марте 2020 года. Это гибрид, который сочетает свойства пульсаров и магнетаров. Он очень быстро вращается, делая один оборот за 1,36 секунды, и обладает очень сильным магнитным полем — примерно в 70 квадриллионов раз сильнее, чем земное.

Анна Лысенко

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