11:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Телескоп сфотографировал вспышку мертвой звезды
Это необычный гибрид с огромной скоростью вращения и мощным магнитным полем.
Космический рентгеновский телескоп
Пульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звёзды, появившиеся в результате вспышек сверхновых в конце эволюции звезды. Они становятся источником периодических всплесков излучений. Ученые открыли около 3 тысяч пульсаров в Млечном Пути.
Swift J1818.0−1607, возраст которого оценивают в 240 лет, был открыт орбитальной обсерваторией Swift в марте 2020 года. Это гибрид, который сочетает свойства пульсаров и магнетаров. Он очень быстро вращается, делая один оборот за 1,36 секунды, и обладает очень сильным магнитным полем — примерно в 70 квадриллионов раз сильнее, чем земное.
Анна Лысенко