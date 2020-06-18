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13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В польском замке нашли тайник с серебром нацистов

Это столовые приборы и ритуальные предметы, похищенные у еврейского населения.

В королевском замке польского города Новы-Сонч, оккупированном во время Второй мировой войны нацистами, обнаружен тайник с 103 серебряными предметами.

Об этом сообщила обнаружившая сокровище Историко-исследовательская ассоциация Новы-Сонча.

Замок Казимира III датируется XIV веком. В свое время в нем жили или находились с визитами король Венгрии Людовик I, королева Польши Ядвига и король Польши Владислав II Ягелло. Во время Потопа в 1655 году замок был частично разрушен шведско-бранденбургскими войсками.

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Во время Второй мировой войны немецкая армия использовала оставшиеся укрепления в качестве хранилища боеприпасов, а также для казней. Рядом с замком находилось гетто Новы-Сонч.

Изучая территорию замка, исследователи обнаружили под слоем бумаги ржавый сундук c серебряными вазами, кубками, столовыми приборами из Польши и Австрии. По словам местного археолога Бартломея Урбанского, они принадлежали еврейским семьям, затем были похищены немецкими солдатами и спрятаны в тайнике.

Сокровище передали археологам для изучения, после чего находки выставят в местном музее.

Анна Лысенко

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