13:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
В польском замке нашли тайник с серебром нацистов
Это столовые приборы и ритуальные предметы, похищенные у еврейского населения.
В королевском замке польского города
Об этом сообщила обнаружившая сокровище
Замок Казимира III датируется XIV веком. В свое время в нем жили или находились с визитами король Венгрии Людовик I, королева Польши Ядвига и король Польши Владислав II Ягелло. Во время Потопа в 1655 году замок был частично разрушен
Во время Второй мировой войны немецкая армия использовала оставшиеся укрепления в качестве хранилища боеприпасов, а также для казней. Рядом с замком находилось гетто
Изучая территорию замка, исследователи обнаружили под слоем бумаги ржавый сундук c серебряными вазами, кубками, столовыми приборами из Польши и Австрии. По словам местного археолога Бартломея Урбанского, они принадлежали еврейским семьям, затем были похищены немецкими солдатами и спрятаны в тайнике.
Сокровище передали археологам для изучения, после чего находки выставят в местном музее.
Анна Лысенко