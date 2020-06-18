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15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: совята платят едой за услуги «парикмахера»

А иногда делятся угощением безвозмездно.

Старшие птенцы обыкновенной сипухи делятся едой со своими младшими братьями и сестрами в обмен на уход за перьями.

Такое открытие сделали швейцарские ученые, наблюдая за 27 выводками сипух. Их исследование опубликовано в The American Naturalist. По словам исследователей, подобное поведение свойственно приматам и некоторым взрослым птицам, но за птенцами ничего подобного раньше не замечали.

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В одном выводке сипух бывает в среднем 6 птенцов. Они появляются на свет неодновременно, поэтому в гнезде обычно бывают старшие и младшие птенцы. Когда родители приносят добычу, например, полевую мышь, старшие птенцы легко могут отнять ее у младших. У других видов птиц так и происходит, но не у сипух, которые охотно делятся едой.

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Щедрость птенцов долгое время ставила ученых в тупик. Они поместили в гнезда сипух небольшие видеокамеры и наблюдали за поведением птенцов несколько суток. Как оказалось, младшие птенцы часто ухаживали за перьями старших, получая в ответ еду. Но иногда еду безвозмездно получал самый маленький и слабый птенец, независимо от того, поработал он «парикмахером» или нет.

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Ученые отметили, что сипухи делились пищей только тогда, когда ее было достаточно. Они предпочитали отдать ее собратьям, а не делать запасы.

Анна Лысенко

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