15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые: совята платят едой за услуги «парикмахера»
А иногда делятся угощением безвозмездно.
Старшие птенцы обыкновенной сипухи делятся едой со своими младшими братьями и сестрами в обмен на уход за перьями.
Такое открытие сделали швейцарские ученые, наблюдая за 27 выводками сипух. Их исследование опубликовано в The American Naturalist. По словам исследователей, подобное поведение свойственно приматам и некоторым взрослым птицам, но за птенцами ничего подобного раньше не замечали.
В одном выводке сипух бывает в среднем 6 птенцов. Они появляются на свет неодновременно, поэтому в гнезде обычно бывают старшие и младшие птенцы. Когда родители приносят добычу, например, полевую мышь, старшие птенцы легко могут отнять ее у младших. У других видов птиц так и происходит, но не у сипух, которые охотно делятся едой.
Щедрость птенцов долгое время ставила ученых в тупик. Они поместили в гнезда сипух небольшие видеокамеры и наблюдали за поведением птенцов несколько суток. Как оказалось, младшие птенцы часто ухаживали за перьями старших, получая в ответ еду. Но иногда еду безвозмездно получал самый маленький и слабый птенец, независимо от того, поработал он «парикмахером» или нет.
Ученые отметили, что сипухи делились пищей только тогда, когда ее было достаточно. Они предпочитали отдать ее собратьям, а не делать запасы.
Анна Лысенко