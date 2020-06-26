00:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 26 июня
Создание ООН, первая в мире АЭС и другие памятные даты и события, которые произошли 26 июня в разные годы.
Сегодня отмечается Международный день в поддержку жертв пыток. Он был установлен в 1997 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В 1987 году 26 июня в силу вступила Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
В 1940 году 26 июня был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода с работы». За опоздание на работу или самовольны й уход с нее предусматривалась уголовная ответственность.
26 июня 1945 года принято считать датой создания ООН. В этот день в США представители 50 стран мира Устав Организации Объединенных наций. Начало разработки документа началось еще во время Второй Мировой войны. Устав состоит из 111 статей, объединенных в 19 глав, и содержит в себе фундаментальные принципы организации. Документ вступил в силу через 4 месяца после подписания — 26 октября 1945 года.
В 1954 году в этот день была запущена первая в мире атомная электростанция — Обнинская АЭС. Она же является и первой остановленной атомной электростанцией в России. В 2002 году АЭС в Обнинске была выведена из эксплуатации. В настоящее время она функционирует как
26 июня 1977 года в Индианаполисе состоялся концерт Элвиса Пресли. После этого певец на сцену уже не выходил. Ровно через 50 дней после этого Элвис Пресли был найден мертвым в собственном доме.