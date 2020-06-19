Коронавирус COVID-19: главные события 19 июня

Танцовщицы из школы национального колумбийского танца в Барселоне репетируют в парке из-за запрета использования закрытых репетиционных площадок, Испания | Источник: AP 2020
В России выявили менее 8 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число больных с коронавирусом в России достигло 569 063, свидетельствуют данные оперативного штаба. За сутки было выявлено 7972 новых случая COVID-19. К 19 июня умер 7 841 больной COVID-19, 181 из них — за последние сутки.
Лечение от коронавирусной инфекции продолжают 236 816 человек. За сутки выздоровело 10 443 больных COVID-19, это наибольший показатель с 10 июня. Всего с начала пандемии вылечились 324 406 человек.
Путин заявил о восстановлении экономики после пандемии
Экономика России восстанавливается после пандемии коронавируса. На угрозу эпидемии удалось ответить достойно благодаря общим усилиям, заявил президент на видеовстрече с представителями различных отраслей.
Мы сумели дать такой ответ потому, что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу, на свой тыл.
Владимир ПутинПрезидент РФ
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19. О первом зарегистрированном случае вирусного кератоконъюнктивита сообщается в журнале Канадского офтальмологического общества.
Врачи сообщают, что неизвестный симптом был обнаружен у 29-летней госпитализированной пациентки. Ее правый глаз был покрасневшим, наблюдались водянистые выделения и светобоязнь.
Врач рассказала, когда должна начинаться реабилитация после COVID-19
В большинстве случаев при легких формах новой коронавирусной инфекции, осложненной внебольничной пневмонией, выздоровление происходит в течение 3−4 недель. А если у пациента были какие-то хронические заболевания, то процесс выздоровления и полного восстановления может затянуться.
Именно поэтому реабилитация пациентов с новой коронавирусной инфекцией должна начинаться как можно раньше при любой тяжести заболевания, рассказала заместитель генерального директора ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава России Нана Погосова.
В Бангкоке открылся знаменитый ночной рынок Ратчада Рот Фай Трейн, Таиланд | Источник: AP 2020
Как вычислить цепочку заражений коронавирусом
Детективы или психологи — в русском языке нет точного слова, которое бы описывало работу этих людей. В английском их называют contact tracers, дословно — люди, которые отслеживают контакты. Сейчас, считают многие ученые, именно эти люди помогут если и не остановить полностью распространение коронавируса, то хотя бы предотвратить его вторую волну. В теории с этим согласны чиновники большинства европейских стран. На практике некоторые системы просто не работают.
Психолог рассказала о реакции мозга на пандемию
Изоляция, потеря работы, страх заболеть — все это приводит к депрессии, стрессу и риску развития различных заболеваний. Во всем этом виноват наш мозг. Но он также обладает способностью забывать обо всем плохом, как только жизнь налаживается.
Детей до 6 лет признали самыми опасными распространителями коронавируса
Как выяснил коллектив ученых из Германии, Великобритании и Норвегии, у зараженных коронавирусом людей всех поколений практически одинаковое количество частиц патогена в биологических жидкостях. Треть носителей до 6 лет могут передавать болезнь другим, среди взрослых на это «способна» почти половина.
Однако дошкольники не склонны дисциплинированно носить маски, не трогать лицо и регулярно мыть руки. Кроме того, дети часто играют на полу и часто «пробуют на вкус» разные предметы.
Ситуация осложняется еще и тем, что зачастую болеют малыши бессимптомно, отмечают ученые. Сочетание всех этих факторов и заставило исследователей отнести детей к самой опасной категории распространителей вируса.
В Китае выяснили, что коронавирус с рынка Пекина оказался старше европейских штаммов
Анализ генома найденных на оптовом рынке Пекина «Синьфади» образцов коронавируса показал, что они старше распространенных в Европе в настоящее время штаммов. Об этом заявил китайский эпидемиолог Лю Цзюнь.
«Согласно результатам первоначального геномного исследования, этот вирус [на рынке в Пекине] пришел из Европы, однако у него есть определенные отличия от циркулирующих по европейским странам штаммов. Он старше современных европейских штаммов», — рассказал он.
Исследователь отметил, что отследить точный путь попадания этого коронавируса на пекинский рынок довольно сложно.
Российские пляжи можно будет посещать без масок
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что отдыхающим на пляже россиянам можно будет не носить маски:
Понятно, что текущая ситуация не позволяет пока говорить об отдыхе совсем без ограничений, но все-таки мы сами должны определенную сознательность проявлять. По пляжам: у нас уже отдельно в регионах даже утверждены правила, пляж можно посещать без маски.
При этом россиянам нужно будет носить маски в закрытых помещениях и соблюдать социальную дистанцию. Догузова добавила, что гостиницы и санатории не будут использовать в качестве обсерваторов в случае выявления заразившихся коронавирусом.
Жених Октавиан Кристианто и Невеста Эльма Дияни обмениваются кольцами во время свадебной церемонии в местном офисе по делам религий в Памуланге, на окраине Джакарты, Индонезия | Источник: AP 2020
В ФАС оценили возможный рост цен на фоне второй волны COVID-19
В случае второй волны распространения коронавирусной инфекции в стране есть риски повторения ситуации с ростом цен на некоторые продукты, но их можно будет купировать. Об этом заявил начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Андрей Тенишев.
Представитель ФАС выразил надежду, что граждане за период пандемии могли убедиться, что ни один товар не пропал с полок магазинов, и выразил надежду, что в будущем россияне это учтут. Он добавил, что рост цен был спровоцирован ажиотажным спросом, который создали сами граждане.
Власти США не выявили массовых заражений COVID-19 после акций протеста
Медицинские власти крупнейших американских городов не зафиксировали всплеска заражений коронавируса после массовых акций протеста, охвативших различные штаты. Как сообщает The Wall Street Journal, к такому выводу врачи пришли после массового тестирования участников демонстраций.
Так, например, в Миннесоте, где тысячи людей вышли на акции протеста после убийства полицейским Джорджа Флойда, врачи проверили более 11 тысяч человек. Выяснилось, что среди них было менее 1% зараженных.
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