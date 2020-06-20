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12:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети нашли богомола, «знающего» кунг-фу (видео)

Он предупреждал собаку.

Аргентинец Мариано дель Джованнино снял забавное видео с обороняющимся богомолом. В ролике насекомое поднимает лапки так, словно практикует кунг-фу.

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«Мы с собакой проветривались в саду, и вдруг я заметил это маленькое зеленое существо на земле в сантиметрах от пса. Я думаю, это было мило», — написал житель Буэнос-Айреса.

Мариано добавил, что поднял богомола и посадил на куст, чтобы на него никто не наступил.

Пользователи соцсетей уже сравнили богомола с Нео из «Матрицы» и другими персонажами боевиков.

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Анна Лысенко

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