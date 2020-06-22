Пользователи Сети превращают российских знаменитостей в еду

В середине июня в русскоязычном Twitter стали появляться картинки мармелада с приклеенным лицом певца Валерия Меладзе. Все это безумие было названо «Мармеладзе». Спустя всего несколько часов «мармеладзе» стал самым популярным хештегом в соцсети и породил безумный флешмоб.
Пользователи стали делать картинки-мемы с другими отечественными музыкантами, превращая Земфиру в «Зефиру», Максима Галкина в «Мангалкина», а Николая Баскова в «Колбаскова» и «Хлебаскова».
За несколько дней флешмоб достиг грандиозных масштабов, а к российским музыкантам присоединились актеры, политики, спортсмены и другие известные личности, причем не только из России, но и со всего мира.