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14:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети превращают российских знаменитостей в еду

Новый безумный флешмоб

В середине июня в русскоязычном Twitter стали появляться картинки мармелада с приклеенным лицом певца Валерия Меладзе. Все это безумие было названо «Мармеладзе». Спустя всего несколько часов «мармеладзе» стал самым популярным хештегом в соцсети и породил безумный флешмоб.

Пользователи стали делать картинки-мемы с другими отечественными музыкантами, превращая Земфиру в «Зефиру», Максима Галкина в «Мангалкина», а Николая Баскова в «Колбаскова» и «Хлебаскова».

За несколько дней флешмоб достиг грандиозных масштабов, а к российским музыкантам присоединились актеры, политики, спортсмены и другие известные личности, причем не только из России, но и со всего мира.

Екатерина Гура

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