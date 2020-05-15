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18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Люди по всему миру пекут «хлебную жабу» (фото)

Забавный и очень вкусный челлендж.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Сидя дома на самоизоляции, многие люди увлеклись кулинарией, а потому неудивительно, что в соцсетях появился челлендж с выпечкой. Новый флешмоб носит название frog bread («хлебная жаба»). Это простой рецепт мучного изделия, приготовленного в виде жабы.

Рецепт этого хлеба появился в Сети еще в 2005 году, но сейчас о нем вспомнили, и он стал очень популярен. Классический рецепт «хлебной жабы» — это 1 стакан теплой воды, 1 столовая ложка сахара и 1 чайная ложка дрожжей. Все смешать в миске, затем накрыть пленкой и оставить до появления пенки. Затем туда добавить муки, чтобы получилось тягучее тесто, добавить соль и специи. Из этого надо сформировать жабу и поставить ее на 40−50 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

Несмотря на простой рецепт, жаба получается далеко не у всех. Но тем интереснее смотреть ее фото в соцсетях.

Екатерина Гура

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