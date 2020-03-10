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16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец печет торты в виде фастфуда и портретов знаменитостей

Глядя на них, сложно догадаться, что это десерты.

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10
фотографий
10
фотографий

28-летний Бен Каллен из Бирмингема прославился на весь мир после того, как принял участие в британском реалити шоу Extreme Cake Makers («Экстремальные кондитеры»). Его пироги, торты и пирожные выглядят как бюсты знаменитостей, животные, игрушки, фастфуд или напитки, но совсем не как десерты.

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На своей странице в Instagram под названием The Bakeking Бен публикует фото и видео своих сладких творений. Некоторые из них выглядят настолько реалистично, что их даже жалко есть.

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Кстати, похожим занимается и кондитер из США по имени Люк Винсентини. Он также создает десерты, которые похожи на другую еду и совсем несъедобные предметы.

Екатерина Гура

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