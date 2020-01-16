16:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британка печет реалистичные 3D-торты, которые страшно есть (фото)
Выглядят они потрясающе.
28-летняя Молли Роббинс из британского графства Ланкашир забросила работу визажистом после того, как нашла свое истинное призвание. Сейчас Молли делает невероятно реалистичные 3D-торты и пирожные с животными, которые выглядят так натурально, что люди даже боятся их есть.
Все десерты Молли довольно большие по размеру. По словам девушки, на торты с животными у нее уходит от нескольких часов до недели работы.
Чаще всего просят «испечь» домашних питомцев — люди присылают Роббинс фото своих кошек и собак и просят сделать их сладкую копию. Однако есть такие десерты отваживаются далеко не все.
Кстати, кондитер из Великобритании Джордж Маккалум тоже прославился в Сети своими реалистичными десертами. Он испек для сестры торт, который напугал людей.
Екатерина Гура