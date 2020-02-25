Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Перепись населения — 2020 пройдет с применением цифровых технологий Всероссийская перепись населения впервые пройдет с использованием интернета
Фоторепортажи
16Мощнейший ураган «Деннис» обрушился на Британию
12Жизнь пассажиров «зараженного» лайнера Diamond Princess
16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кулинары из США пекут блины в виде звезд и мультгероев (видео)

Это не просто еда, а произведения искусства.

6
фотографий
6
фотографий

Команда талантливых кулинаров-художников из проекта Dancakes во главе с 29-летним Дэниелом Дрейком и 27-летним Хэнков Густафсоном создают из теста для блинчиков настоящие художественные шедевры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Они пекут блины в виде реалистичных портретов знаменитостей, героев кино, мультфильмов и видеоигр, реальных и выдуманных животных, а также мемов.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам авторов проекта, иногда на создание одного уникального блинчика может уйти несколько часов. Особенно сложно работать с портретами знаменитостей, которые получаются далеко не с первого раза. Но результат явно стоит всех усилий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
«Острый шок»: ущерб экономики от коронавируса оценили в $1 трлн
ЦБ на 2 года отменил комиссию банков в Системе быстрых платежей
Мишустин побывал в больнице, 40 лет не знавшей капремонта
В РУСАДА прокомментировали допинг олимпийского чемпиона
Археологи нашли в лесу под Кельном советскую радиостанцию
Американка подарила мужу подарок за $1 и сделала его миллионером
Сотни постояльцев попали в карантин в отеле из-за коронавируса
Здоровье
Открыт новый мощный антибиотик Он справляется с бактериями, устойчивыми ко всем известным антимикробным препаратам.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Авто
Марка DS подготовила свой первый большой седан (фото) Концерн PSA вскоре выпустит большой премиум-седан DS 9, который выйдет на рынки Китая и Европы
Кино
Надежда Бабкина расплакалась на съемках телешоу Звезда не смогла сдержать эмоций, отвечая на провокационный вопрос Леры Кудрявцевой
Новости партнеров
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Соловьев назвал возможного преемника Путина
Ксения Собчак не взглянула на Путина у памятника отцу
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
Киев задумал опасную провокацию в отношении Крыма
Леди
Нино Нинидзе показала образ в откровенном сарафане Актриса выглядит потрясающе.
Новости партнеров
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь