16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кулинары из США пекут блины в виде звезд и мультгероев (видео)
Это не просто еда, а произведения искусства.
Команда талантливых
Они пекут блины в виде реалистичных портретов знаменитостей, героев кино, мультфильмов и видеоигр, реальных и выдуманных животных, а также мемов.
По словам авторов проекта, иногда на создание одного уникального блинчика может уйти несколько часов. Особенно сложно работать с портретами знаменитостей, которые получаются далеко не с первого раза. Но результат явно стоит всех усилий.
Екатерина Гура