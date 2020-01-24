14:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи Сети превращают себя в мультгероев в новом флешмобе
Реальность и фантазия на одном фото.
В середине января в соцсетях стартовал новый флешмоб, который проходит под хэштегом #ToonMe («Мультяшный я»). Пользователи Сети публикуют свои селфи, на которых половина лица нарисована. Таким образом на одном изображении появляется сразу два персонажа — из нашего мира и «мультипликационной» реальности.
Как пишет издание CreativeBloq, начало флешмобу положил испанский иллюстратор Рене Кордова, который опубликовал свой портрет, половину которого превратил в рисунок.
Идея так понравилась пользователям, что флешмоб моментально распространился, а в мультгероев стали превращаться не только люди, но и их домашние питомцы.
Екатерина Гура