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14:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети превращают себя в мультгероев в новом флешмобе

Реальность и фантазия на одном фото.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В середине января в соцсетях стартовал новый флешмоб, который проходит под хэштегом #ToonMe («Мультяшный я»). Пользователи Сети публикуют свои селфи, на которых половина лица нарисована. Таким образом на одном изображении появляется сразу два персонажа — из нашего мира и «мультипликационной» реальности.

Как пишет издание CreativeBloq, начало флешмобу положил испанский иллюстратор Рене Кордова, который опубликовал свой портрет, половину которого превратил в рисунок.

Идея так понравилась пользователям, что флешмоб моментально распространился, а в мультгероев стали превращаться не только люди, но и их домашние питомцы.

Екатерина Гура

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