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15:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф помещает диснеевских героев на классические картины

И выглядит они там очень гармонично.

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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

26-летний фотограф Грегори Масурас в своих работах объединяет «мультяшных» персонажей Диснея с реальными фотографиями и картинами. Грегори уже успел прославиться в Сети благодаря серии работ, в которых он помещал сказочных принцесс на обложки современных глянцевых журналов и заменял ими лица знаменитостей.

Теперь фотограф и дизайнер обратил свой взгляд на классические картины.

«Рождение Венеры» Боттичелли, «Крик» Мунка, «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера и многие другие известные произведения очень изменились, когда на них вместо привычных персонажей появились диснеевские мультгерои.

Кстати, похожим творчеством занимается и художница по имени Омер, которая переносит сказочных героев в популярные фильмы.

Екатерина Гура

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