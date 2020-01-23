15:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф помещает диснеевских героев на классические картины
И выглядит они там очень гармонично.
26-летний фотограф Грегори Масурас в своих работах объединяет «мультяшных» персонажей Диснея с реальными фотографиями и картинами. Грегори уже успел прославиться в Сети благодаря серии работ, в которых он помещал сказочных принцесс на обложки современных глянцевых журналов и заменял ими лица знаменитостей.
Теперь фотограф и дизайнер обратил свой взгляд на классические картины.
Кстати, похожим творчеством занимается и художница по имени Омер, которая переносит сказочных героев в популярные фильмы.
Екатерина Гура