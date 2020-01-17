17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница создает миниатюрные миры в одном мазке краски
Необычное искусство.
Художница из Италии Голса Голчини рисует удивительные и яркие картины, созданные всего в одном мазке краски.
Внутрь разноцветного мазка художница помещает крошечных людей, которые занимаются спортом или просто отдыхают.
Несмотря на кажущуюся простоту, картины создаются в несколько этапов. Сначала Голчини смешивает краски и делает большой мазок. Затем с помощью компьютерной программы рисует человечков, а позже — переносит цифровое изображение на высохшую краску с помощью печати. Таким образом ее картины получаются трехмерными.
Екатерина Гура