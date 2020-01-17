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17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница создает миниатюрные миры в одном мазке краски

Необычное искусство.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Художница из Италии Голса Голчини рисует удивительные и яркие картины, созданные всего в одном мазке краски.

Внутрь разноцветного мазка художница помещает крошечных людей, которые занимаются спортом или просто отдыхают.

Несмотря на кажущуюся простоту, картины создаются в несколько этапов. Сначала Голчини смешивает краски и делает большой мазок. Затем с помощью компьютерной программы рисует человечков, а позже — переносит цифровое изображение на высохшую краску с помощью печати. Таким образом ее картины получаются трехмерными.

Екатерина Гура

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