Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Великий город вспоминает бывшего мэра Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Фоторепортажи
7Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
20Церемония прощания с Юрием Лужковым
08:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница из России превращает реальных людей в мультгероев (фото)

Очень милые портреты.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Иллюстратор Любовь Фирстова из Нижнего Новгорода специализируется на портретах детей и взрослых, в том числе и знаменитостей. Их художница рисует в виде забавных мультперсонажей, похожих на красивых кукол.

Помимо выдуманных героев и известных личностей, Любовь рисует своих подписчиков. Особо популярной стала серия детских портретов. Художница специально публикует оригинальные фото и получившиеся рисунки, чтобы можно было оценить результат ее творчества.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
СМИ назвали стрелка, открывшего огонь у здания ФСБ в Москве
Губерниев ответил Тихонову, назвавшему его клоуном
Долги Китая стали главной угрозой мировой экономике
Названы продукты, которые подорожают в 2020 году
Отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и стали миллионерами
Похожие на лапшу «Доширак» туфли высмеяли в сети
Почему российские города и деревни замерзают?
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
4 способа отключить платные услуги вашего оператора Хватит терять деньги!
Кино
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке» В канун Нового года и в новогоднюю ночь телеканал «Россия 1» представит сразу две программы с участием знаменитостей
Авто
Как выглядит ГАЗ «Соболь 4х4», в салон которого вложили миллион Путешественник из Санкт-Петербурга Дмитрий Дрозд так сильно полюбил полноприводный «Соболь», что уже из второго по счёту микроавтобуса делает машину мечты
Новости партнеров
Где был Лужков незадолго до своей кончины
Расплачиваться картой в магазинах будет больше нельзя
Одна большая семья. Волонтеры обменялись опытом
Это риск аварий зимой. Сергей Меняйло о готовности Хакасии к зиме
Дети
Беременная жена Константина Эрнста вышла в свет Софья Эрнст больше не скрывает интересное положение
Леди
Секреты молодости 69-летней Надежды Бабкиной Мы собрали по крупицам из немногочисленных интервью народной артистки информацию о спорте, уходе за собой и диете.
Дом
Что надо выбросить из дома перед Новым годом
Пять мифов о жизни в центре Москвы
3 ситуации, когда не стыдно передаривать подарки
Почему нужно дружить с соседями
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь