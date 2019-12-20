08:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница из России превращает реальных людей в мультгероев (фото)
Очень милые портреты.
Иллюстратор Любовь Фирстова из Нижнего Новгорода специализируется на портретах детей и взрослых, в том числе и знаменитостей. Их художница рисует в виде забавных мультперсонажей, похожих на красивых кукол.
Помимо выдуманных героев и известных личностей, Любовь рисует своих подписчиков. Особо популярной стала серия детских портретов. Художница специально публикует оригинальные фото и получившиеся рисунки, чтобы можно было оценить результат ее творчества.
Екатерина Гура