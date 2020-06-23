14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подозрительная посылка отправила в больницу 12 человек в Германии
В отделение почты вызвали пожарных и спасателей.
Двенадцати сотрудникам почтового отделения в баварском городе Швайнфурт понадобилась медицинская помощь
Еще 60 человек были эвакуированы из здания, в котором находится почта.
Подозрительно пахнущая «газом» посылка, прибывшая в отделение, сразу же привлекла внимание сотрудников отделения. Запах нарастал, и в конце концов на почту вызвали спасателей. Приехавшие пожарные, полиция и аварийные службы вскрыли ящик и обнаружили четыре тайских дуриана. Фрукты должен был получить местный 50-летний житель от своего друга из Нюрнберга.
Дуриан растет в дождевых тропических лесах
Сингапур запретил перевозить эти фрукты в метро, а многие отели Таиланда и соседних стран не разрешают проносить дуриан в номер.
Это не первый случай паники, вызванной дурианом. В прошлом году сотрудники библиотеки Университета Канберры были вынуждены покинуть здание
Анна Лысенко