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14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подозрительная посылка отправила в больницу 12 человек в Германии

В отделение почты вызвали пожарных и спасателей.

Двенадцати сотрудникам почтового отделения в баварском городе Швайнфурт понадобилась медицинская помощь из-за ужасно пахнущей посылки, сообщает CNN.

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Еще 60 человек были эвакуированы из здания, в котором находится почта.

Подозрительно пахнущая «газом» посылка, прибывшая в отделение, сразу же привлекла внимание сотрудников отделения. Запах нарастал, и в конце концов на почту вызвали спасателей. Приехавшие пожарные, полиция и аварийные службы вскрыли ящик и обнаружили четыре тайских дуриана. Фрукты должен был получить местный 50-летний житель от своего друга из Нюрнберга.

Дуриан растет в дождевых тропических лесах Юго-Восточной Азии. О вкусе и запахе плода местные жители говорят: «Ад снаружи, рай внутри». За вкусовые качества дуриан называют «фруктом № 1 в мире». При этом, по многочисленным сравнениям, он имеет специфический запах тухлой селедки, канализации и грязных носков.

Сингапур запретил перевозить эти фрукты в метро, ​​а многие отели Таиланда и соседних стран не разрешают проносить дуриан в номер.

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Это не первый случай паники, вызванной дурианом. В прошлом году сотрудники библиотеки Университета Канберры были вынуждены покинуть здание из-за «утечки газа». Оказалось, что один из посетителей пронес фрукт в помещение.

Анна Лысенко

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