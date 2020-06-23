В Испании неудачно отреставрировали картину, превратив ее в карикатуру

Уже не в первый раз в Испании люди без специального образования и опыта берутся за реставрацию статуй, фресок и древних картин. Конечно, результат получается соответствующий.
История со знаменитой фреской XVI столетия Ecce Homo («Вот человек») с изображением Иисуса Христа, которая после реставрации прихожанкой местной церкви Сесилии Хименес получила название «Пушистый Иисус», повторилась снова, но уже в Валенсии.
Анонимный коллекционер решил немного обновить внешний вид старой копии картины «Непорочное зачатие» испанского живописца эпохи барокко Бартоломе Эстебана Мурильо.
Почему-то он поручил эту работу не профессиональному художнику, а реставратору мебели, пообещав заплатить за работу 1200 евро.
Но что-то пошло не так, и вместо «обновленной» картины коллекционер получил карикатуру. Оказалось, что в процессе мебельщик перестарался с ликом Девы Марии и два раза пытался его восстановить, но у него ничего не вышло, пишет The Guardian.
В СМИ и соцсетях испорченная картина уже получила название «Картофельная Мадонна», и теперь она вполне может составить конкуренцию «Пушистому Иисусу».
Напомним, что ранее в нескольких испанских церквях художники-любители уже «восстанавливали» древние скульптуры, из-за чего был уничтожен не только их первоначальных вид, но и историческая ценность.
Из-за частых случаев такой провальной реставрации художники и историки создали петицию к правительству, требуя ужесточить законы, по которым восстанавливать произведения искусства и древности смогут только профессионалы.