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18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Певица из Румынии случайно нашла своего двойника в ОАЭ (фото)

У девушек 7-летняя разница в возрасте, разные религии, семьи и страны, но они точные копии друг друга.

18-летняя певица из румынского города Бузау по имени Бьянка Михай узнала, что у нее есть двойник благодаря соцсетям. Ее подруга Александра Данчу случайно наткнулась в Instagram на 25-летнюю палестинскую модель Лану Аль-Бейк, которая сейчас живет в Дубае, ОАЭ.

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Александра призналась, что долго не могла поверить своим глазам — абсолютно незнакомая девушка из другой страны была точной копией ее подруги. Снимки Ланы Александра показала Бьянке, которая решила познакомиться со своим двойником. Девушки начали переписываться в соцсетях. Оказалось, что у них много общих интересов, но объяснить свое невероятное сходство логически они так и не смогли.

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Бьянка и Лана показали свои снимки родителям, и даже они не смогли их отличить. В итоге девушки решили встретиться лично и румынская певица вместе с подругой прилетела к модели в Дубае. Они провели вместе несколько дней и устроили совместную фотосессию на пляже. Теперь Лана планирует приехать к «близняшке» в Румынию, пишет The Sun.

Екатерина Гура

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