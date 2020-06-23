18:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Певица из Румынии случайно нашла своего двойника в ОАЭ (фото)
У девушек 7-летняя разница в возрасте, разные религии, семьи и страны, но они точные копии друг друга.
18-летняя певица из румынского города Бузау по имени Бьянка Михай узнала, что у нее есть двойник благодаря соцсетям. Ее подруга Александра Данчу случайно наткнулась в Instagram на 25-летнюю палестинскую модель Лану
Александра призналась, что долго не могла поверить своим глазам — абсолютно незнакомая девушка из другой страны была точной копией ее подруги. Снимки Ланы Александра показала Бьянке, которая решила познакомиться со своим двойником. Девушки начали переписываться в соцсетях. Оказалось, что у них много общих интересов, но объяснить свое невероятное сходство логически они так и не смогли.
Бьянка и Лана показали свои снимки родителям, и даже они не смогли их отличить. В итоге девушки решили встретиться лично и румынская певица вместе с подругой прилетела к модели в Дубае. Они провели вместе несколько дней и устроили совместную фотосессию на пляже. Теперь Лана планирует приехать к «близняшке» в Румынию, пишет The Sun.
Екатерина Гура