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00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 30 июня

Падение Тунгусского метеорита, открытие Тауэрского моста, «ночь длинных ножей» и другие памятные даты и события, которые произошли 30 июня в разные годы.

Источник: РИА "Новости"

Тунгусский метеорит и День астероида

30 июня 1908 года на Землю упал Тунгусский метеорит. В 7 часов утра по местному времени над обширной территорией Центральной Сибири в междуречье Нижней Тунгуски и Лены пролетел гигантский шар-болид.

Полет сопровождался звуковыми и световыми эффектами и закончился взрывом, мощность которого оценивается в 40−50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной из взорванных водородной бомбы.

Природу Тунгусского феномена до сих пор точно не выяснили. А в память об этом событии в 2016 году по решению ООН установлена новая международная дата — День астероида.

Тауэрский мост

Ровно 126 лет назад был открыт самый знаменитый лондонский мост. Строительные работы велись на протяжении 8 лет. На строительство моста было затрачено свыше одного миллиона фунтов.

Тауэрский мост уже более ста лет является визитной карточкой британской столицы. Англичане ласково называют его «стальным скелетом в каменной рубахе».

«Ночь длинных ножей»

30 июня 1934 года в Германии прошла кровавая акция, вошедшая в историю как «ночь длинных ножей». Это крупномасштабная расправа Гитлера и его окружения над неугодными партийными деятелями Германии. В результате кровавых событий оказалась разгромлена верхушка штурмовиков СА, а их лидер и конкурент фюрера Эрнст Рем погиб в тюрьме.

Всемирный день социальных сетей

Всемирный день социальных сетей (World Social Media Day) празднуется 30 июня. Начало его празднования было положено сайтом Mashable.

Источник: РИА "Новости"

«Красноярские Столбы»

95 лет назад по инициативе жителей города Красноярска был основан заповедник «Красноярские Столбы» на правом берегу Енисея. Все ради сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов».

Заповедник славится своими уникальными скалами-утесами. За миллионы лет, орошаемые дождями и обвеваемые ветрами, они приобрели причудливую форму. Люди даже дали некоторым из них имена: «Дед», «Большой Беркут», «Львиные ворота», «Гриф», «Перья».

Майкл Фелпс

35-летний юбилей отмечает американский пловец и единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Спортсмен также является 26-кратным чемпионом мира в 50-метровом бассейне и абсолютным рекордсменом по количеству наград в истории Олимпийских игр — их у него 28. Фелпс даже получил спортивное прозвище — «Балтиморская пуля».

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