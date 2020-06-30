00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 30 июня
Падение Тунгусского метеорита, открытие Тауэрского моста, «ночь длинных ножей» и другие памятные даты и события, которые произошли 30 июня в разные годы.
30 июня 1908 года на Землю упал Тунгусский метеорит. В 7 часов утра по местному времени над обширной территорией Центральной Сибири в междуречье Нижней Тунгуски и Лены пролетел гигантский
Природу Тунгусского феномена до сих пор точно не выяснили. А в память об этом событии в 2016 году по решению ООН установлена новая международная дата — День астероида.
Ровно 126 лет назад был открыт самый знаменитый лондонский мост. Строительные работы велись на протяжении 8 лет. На строительство моста было затрачено свыше одного миллиона фунтов.
Тауэрский мост уже более ста лет является визитной карточкой британской столицы. Англичане ласково называют его «стальным скелетом в каменной рубахе».
30 июня 1934 года в Германии прошла кровавая акция, вошедшая в историю как «ночь длинных ножей». Это крупномасштабная расправа Гитлера и его окружения над неугодными партийными деятелями Германии. В результате кровавых событий оказалась разгромлена верхушка штурмовиков СА, а их лидер и конкурент фюрера Эрнст Рем погиб в тюрьме.
Всемирный день социальных сетей (World Social Media Day) празднуется 30 июня. Начало его празднования было положено сайтом Mashable.
95 лет назад по инициативе жителей города Красноярска был основан заповедник «Красноярские Столбы» на правом берегу Енисея. Все ради сохранения природных комплексов вокруг живописных сиенитовых останцев — «столбов».
Заповедник славится своими уникальными
35-летний юбилей отмечает американский пловец и единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. Спортсмен также является 26-кратным чемпионом мира в 50-метровом бассейне и абсолютным рекордсменом по количеству наград в истории Олимпийских игр — их у него 28. Фелпс даже получил спортивное прозвище — «Балтиморская пуля».