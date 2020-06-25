14:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Французский уличный художник создает «живые» 3D-граффити (фото)
Оптические иллюзии на стенах.
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Оптические иллюзии на стенах.
Уличный художник из Франции, работающий под псевдонимом SCAF, создает не просто граффити, а впечатляющие картины, которые благодаря 3D-эффекту выглядят очень реалистично.
Всевозможные животные, птицы, насекомые, а также сказочные персонажи и предметы представляют собой оптические иллюзии — они нарисованы на разных плоскостях и выглядят объемными, а тщательно прорисованные детали делают рисунки «живыми».
Екатерина Гура