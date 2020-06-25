Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 25 июняОткрытие состава воды, начало Корейской войны, день рождения Оруэлла и другие памятные даты и события, которые произошли 25 июня в разные годы
Фоторепортажи
50В Сети показали лучшие «зеленые» снимки
21Открытие летних веранд в Москве
14:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Французский уличный художник создает «живые» 3D-граффити (фото)

Оптические иллюзии на стенах.

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Уличный художник из Франции, работающий под псевдонимом SCAF, создает не просто граффити, а впечатляющие картины, которые благодаря 3D-эффекту выглядят очень реалистично.

Всевозможные животные, птицы, насекомые, а также сказочные персонажи и предметы представляют собой оптические иллюзии — они нарисованы на разных плоскостях и выглядят объемными, а тщательно прорисованные детали делают рисунки «живыми».

Екатерина Гура

Читайте также
За сутки в России выявлено 7 113 случаев COVID-19
С 1 июля начинается переход на новые счетчики
В Европе заявили о нарушении Россией международных обязательств
Кремль объяснил решение Путина изменить Конституцию
В РПЛ сообщили о новых случаях заражения коронавирусом
Жительница США разбогатела благодаря головной боли
ЦИК: сбоев в организации общероссийского голосования не найдено
Здоровье
Назван один из первых признаков сахарного диабета Каждый лишний килограмм увеличивает риск развития диабета на 5%.
Hi-Tech
Культовый бренд уходит в прошлое Компания не выдержала конкуренцию со смартфонами и камерами большего формата
Горячие темы на Авто
Новый анекдот от правительства: Голикова назвала зарплату в 47 тысяч маленькой 274
усе дефки нас бросили(почти)... 177
Не густо.. 145
Будьте здравы, т.е. Здравствуйте. 126
Кино
Ирина Печерникова вернется на экраны после 13-летнего перерыва Звезда фильма «Доживем до понедельника» снялась в новой драме вместе с Вениамином Смеховым
Новости партнеров
В Сети набирает популярность петиция против Навального
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Кем оказалась девица, бывшая в машине с пьяным Ефремовым
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Популярные темы на «Детях»
Герои наших старых фильмов. Абьюзер Гоша, бабник Женя Лукашин, инфантил Новосельцев) 847
Хватит! Сейчас в тыщу раз сложнее. 715
Юля Липницкая беременна. 614
Жизнь семьи на один доход 505
Леди
Валерия отпраздновала день рождения дочки с экс-женой Пригожина Шене исполнилось 27 лет.
Новости партнеров
Состояние Булановой ухудшилось
Что у кавказцев означает поднятый палец вверх. Вы удивитесь
1941: ошибочно считать, что Германия на СССР напала первой
8 курьезов Парада Победы, которые заметили не все
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь