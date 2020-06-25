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19:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети высмеяли британских дорожников, написавших указатели с ошибками

За пять дней они дважды неправильно написали слова на дорожной разметке.

Работники Департамента инфраструктуры британского острова Мэн в середине июня занялись ремонтом дорог и обновлением дорожной разметки в городах Пил и Сент-Джонс. Но что-то пошло не так, и вместо благодарности дорожники получили упреки и шутки в свой адрес.

А все дело в том, что за пять дней рабочие умудрились дважды написать сигналы на дорожной разметке с ошибками. В первом случае вместо фразы Keep clear («Держать полосу свободной», «Не занимать») появилась надпись Keep claer.

Похожая путаница с буквами через пять дней появилась и в другом городе. Там вместо надписи Turn left («Поверните налево») появилась загадочная фраза Turn leet.

После многочисленных шуток в соцсетях сотрудники Департамента извинились и пообещали исправить ошибки. Хотя некоторые местные жители уверены, что стоит оставить «творчество» дорожников, ведь такие сигналы будут больше привлекать внимание водителей.

Екатерина Гура

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