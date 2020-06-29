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15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найден кактус высотой в три этажа (фото)

Но мировой рекорд принадлежит другому растению.

В Токио обнаружили один из самых высоких кактусов в мире.

Растение высотой с трехэтажный дом заметил пользователь твиттера под ником @0okome0. Кактус растет в Такиногаве, одном из районов японской столицы. Снимком гиганта поделились уже больше 17 тысяч человек.

Японец признался, что сначала принял кактус за покрашенный в зеленый цвет столб или водосточную трубу. Он подошел, чтобы рассмотреть получше, и был озадачен — кактус оказался настоящим.

Как видно по фотографиям, о кактусе заботятся. Его прикрепили к стене металлическими кольцами, чтобы он не сломался под собственным весом. Но верхушка кактуса все же деформировалась. Пользователи соцсетей отметили, что она стала похожей на бегущего человека.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самый высокий кактус в мире растет в Мексике. В 1995 году его высота составляла 19,2 метра.

Анна Лысенко

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