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15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец приготовил яичницу на палящем солнце (видео)

Из-за жары блюдо приготовилось за несколько минут без огня.

С середины июня в Великобритании стоит рекордная жара — средняя температура там составляет около 30 °C, а в некоторых районах она значительно превышает эту цифру.

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Житель Бирмингема по имени Джейкоб Эллис решил наглядно продемонстрировать пользователям соцсетей, что из себя представляет британское лето. Он выставил на улицу под палящее солнце сковороду и разбил туда яйцо, и, таким образом, всего за пару минут он смог приготовить себе яичницу.

Результатом своего эксперимента Эллис оказался очень доволен, ведь он сам не ожидал, что яйцо на солнце приготовится так быстро.

Екатерина Гура

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