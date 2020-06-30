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13:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семья из Лондона строит огромную коралловую ферму на Сейшелах

Они оставили привычную жизнь, чтобы помочь природе.

37-летняя Каролина и 47-летний Барри Сэт из Лондона решили кардинально изменить свою жизнь и вместе с двумя дочерьми переехали на остров Муайен на Сейшелы. Там супруги начали планировку строительства наземной коралловой фермы, чтобы с ее помощью заселить местный подводный риф, практически полностью исчезнувший из-за изменения климата и действий человека.

Барри, который более 15 лет управлял лондонской рекрутинговой фирмой, теперь будет работать полный рабочий день в своей собственной благотворительной организации Coral Reef Conservation UK. По словам британца, он накопил достаточно средств, чтобы содержать свою семью в течение двух лет, кроме того, супруги продали свой лондонский особняк, и на эти деньги сейчас собираются строить коралловую ферму.

Помимо выращивания кораллов, Каролина и Барри будут проводить образовательные туры для туристов и местных школьников, пишет Daily Mail.

Барри рассказал журналистам, что они несколько раз приезжали сюда на отдых и с каждым разом замечали, что коралловый риф исчезает буквально на глазах. Это и побудило их изменить свою жизнь и помочь природе восстановиться.

Кстати, их наземная коралловая ферма станет лишь второй в мире после австралийской фермы на Большом Барьерном рифе. Ее строительство займет всего три месяца, а все оборудование, включая резервуары, охладители, фильтры и трубопроводы, обойдется примерно в 30 тысяч долларов. После завершения строительства это будет первая крупномасштабная сухопутная коралловая ферма в Индийском океане. Супруги планируют выращивать около 10 тысяч кораллов в год, которые замет будут пересаживаться на местных рифах.

Екатерина Гура

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