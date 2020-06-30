15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пара из США превратила старый школьный автобус в шикарный дом на колесах
На это у них ушло полтора года.
Робби и Присцилла из Орландо, штат Флорида, воплотили свою мечту о путешествиях необычным способом. В 2017 году они купили старый школьный автобус 1998 года выпуска, и решили сделать из него свой идеальный дом на колесах.
На перестройку и восстановление у них ушло полтора года, правда, супруги делали небольшие перерывы на путешествия, так что получилось все довольно быстро.
Паре пришлось полностью заменить двигатель, окна, двери, а также обустроить внутри настоящую жилую площадь, с полноценной кухней, туалетом, душем, кроватью и рабочим местом. На пол они постелили паркет, стены на «кухне» отделали плиткой, а зону отдыха задекорировали кирпичной кладкой.
Кроме того, они встроили внутрь дровяную печь, кондиционер и снабдили бывший автобус солнечными панелями.
По словам Присциллы, обустраивать дом на колесах они решили
С 2019 года Робби и Присцилла на своем автобусе посетили 137 различных городов США, однако, были вынуждены прервать путешествие
Екатерина Гура