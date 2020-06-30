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15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пара из США превратила старый школьный автобус в шикарный дом на колесах

На это у них ушло полтора года.

Робби и Присцилла из Орландо, штат Флорида, воплотили свою мечту о путешествиях необычным способом. В 2017 году они купили старый школьный автобус 1998 года выпуска, и решили сделать из него свой идеальный дом на колесах.

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На перестройку и восстановление у них ушло полтора года, правда, супруги делали небольшие перерывы на путешествия, так что получилось все довольно быстро.

Паре пришлось полностью заменить двигатель, окна, двери, а также обустроить внутри настоящую жилую площадь, с полноценной кухней, туалетом, душем, кроватью и рабочим местом. На пол они постелили паркет, стены на «кухне» отделали плиткой, а зону отдыха задекорировали кирпичной кладкой.

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Кроме того, они встроили внутрь дровяную печь, кондиционер и снабдили бывший автобус солнечными панелями.

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По словам Присциллы, обустраивать дом на колесах они решили из-за своей страсти к путешествиям и нежелания оставлять надолго дома своего кота Мистера Библза, который теперь с удовольствием путешествует вместе с ними.

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С 2019 года Робби и Присцилла на своем автобусе посетили 137 различных городов США, однако, были вынуждены прервать путешествие из-за пандемии коронавируса. В их дальнейших планах — продолжить изучать родную страну, а затем отправиться путешествовать по миру. Все этапы строительства дома на колесах, а также впечатления от путешествий, молодые люди публикуют в соцсетях, где за ними следят более 130 тысяч человек, пишет Bored Panda.

Екатерина Гура

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