15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Танцующий» перед кошкой филин позабавил Сеть (видео)
У него очень грозный вид.
Супруги из деревни Айгем в Бельгии заметили у себя во дворе «танцующего» филина.
«Мы выглянули на улицу и увидели в саду нашего кота перед совой. Это было так удивительно, что мы сняли видео. Когда я решил выйти на улицу, чтобы увидеть все поближе, сова улетела», — написал автор ролика.
Птица на видео принимает «боевую стойку», чтобы отпугнуть потенциальную угрозу. Она расправила крылья, чтобы казаться больше.
«Даже я напуган», — написал один из комментаторов под видео. «Совсем запугал кота», — комментирует читательница.
Другие пользователи Сети напомнили, что филинов и сов не стоит недооценивать. Обычно эти птицы живут с людьми в гармонии, но все же известно немало случаев нападения на людей. Например, фотограф Эрик Хоскинг потерял левый глаз после попытки сфотографировать смуглую сову. Травма вдохновила его на автобиографию 1970 года «Глаз для птицы».
Анна Лысенко