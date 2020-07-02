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17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ребенок ворвался в прямой эфир на телевидении (видео)

Во время интервью у малыша возник серьезный и неотложный вопрос.

Работа из дома по видеосвязи чревата множеством неловких и курьезных ситуаций, и очередное видео, появившееся в соцсетях в начале июля тому подтверждение.

На этот раз не повезло редактору отдела иностранных дел британского телеканала Sky News Деборе Хейнс. Во время серьезного интервью в прямом эфире к ней в комнату вошел маленький сын, у которого возник неотложный вопрос.

Не обращая внимания на видеотрансляцию, мальчик подошел к маме и спросил, можно ли ему взять два печенья.
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Дебора начала извиняться перед камерой, но ее интервью быстро прервали. Обращаясь к зрителям, телеведущий Марк Остин объяснил, что Деборе нужно срочно отлучиться по семейным обстоятельствам, пишет LADBible.

Напомним, что похожие случаи с детьми уже происходили на телеканалах BBC и NBC.

Екатерина Гура

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