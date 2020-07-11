00:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 11 июля
Всемирный день шоколада, неожиданный финал ЧМ по футболу, день рождения Армани и другие интересные события этого дня.
Впервые этот День был отмечен в 1990 году в более чем 90 странах. Дату 11 июля в ООН выбрали не случайно, так как именно 11 июля 1987 года численность населения Земли превысила 5 млрд человек. По данным на 2018 год, на нашей планете проживало уже 7,594 миллиарда человек.
Родиной праздника считается Франция, ведь именно по инициативе французов его отмечают с 1995 года. Помимо этой даты многие страны отмечают национальный день шоколада. Существует также День горького шоколада (10 января), День молочного шоколада (28 июля) и День белого шоколада (22 сентября).
11 июля 1733 года в
Знаменитый итальянский модельер, основатель компании Armani появился на свет 11 июля 1934 года в Пьяченце. Армани не только один из богатейших людей Италии, но и занимает 131 строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии журнала «Форбс».
11 июля 1971 года в США была осуществлена первая постановка знаменитой
В 2010 году Испания впервые стала чемпионом мира по футболу. Финальный матч с Нидерландами состоялся в южноафриканском Йоханнесбурге. Единственный гол матча забил на 116 минуте Андрес Иньеста. Нидерланды же в третий раз в истории (также 1974, 1978) проиграли финал ЧМ.