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День в истории: 11 июляВсемирный день шоколада, неожиданный финал ЧМ по футболу, день рождения Армани и другие интересные события этого дня
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00:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 11 июля

Всемирный день шоколада, неожиданный финал ЧМ по футболу, день рождения Армани и другие интересные события этого дня.

Всемирный день народонаселения

Впервые этот День был отмечен в 1990 году в более чем 90 странах. Дату 11 июля в ООН выбрали не случайно, так как именно 11 июля 1987 года численность населения Земли превысила 5 млрд человек. По данным на 2018 год, на нашей планете проживало уже 7,594 миллиарда человек.

Всемирный день шоколада

Родиной праздника считается Франция, ведь именно по инициативе французов его отмечают с 1995 года. Помимо этой даты многие страны отмечают национальный день шоколада. Существует также День горького шоколада (10 января), День молочного шоколада (28 июля) и День белого шоколада (22 сентября).

Освящение Петропавловского собора

11 июля 1733 года в Санкт-Петербурге прошло торжественное освящение Петропавловского собора. Памятник архитектуры петровского барокко возводили по проекту архитектора Доменико Трезини. Собор стал усыпальницей русских императоров, а также их ближайших родственников. Высота одного из символов Петербурга — 122,5 м. До 2012 года он был самым высоким зданием города.

Родился Джорджио Армани

Знаменитый итальянский модельер, основатель компании Armani появился на свет 11 июля 1934 года в Пьяченце. Армани не только один из богатейших людей Италии, но и занимает 131 строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии журнала «Форбс».

Постановка рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»

11 июля 1971 года в США была осуществлена первая постановка знаменитой рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Изначально рок-оперу Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса задумывали ради студийного альбома. Его записали в 1970 году. Заглавную партию исполнил вокалист группы Deep Purple Иэн Гиллан. Но год спустя рок-опера все же вышла на сцену. На масштабный концерт в Питтсбурге собрались 13 тысяч человек.

Источник: AP 2020

Сборная Испании стала чемпионом мира по футболу

В 2010 году Испания впервые стала чемпионом мира по футболу. Финальный матч с Нидерландами состоялся в южноафриканском Йоханнесбурге. Единственный гол матча забил на 116 минуте Андрес Иньеста. Нидерланды же в третий раз в истории (также 1974, 1978) проиграли финал ЧМ.

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