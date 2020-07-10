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День в истории: 10 июля
Принятие генплана реконструкции Москвы, первый день обороны Ленинграда и другие памятные даты и события, которые произошли 10 июля в разные годы.
10 июля 1918 года V Всероссийским съездом Советов была принята первая российская конституция. Это событие стало закреплением первых итогов и опыта деятельности Советского государства. Согласно Конституции, Российская Советская Республика (РСР) стала называться Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой (РСФСР). Конституцией была установлена политическая система, которая практически не была изменена в 1925 году и просуществовала до принятия Конституции СССР 1936 года.
В этот день 95 лет назад постановлением Президиума ЦИК и Совнаркома СССР было организовано Телеграфное агентство Советского Союза — ТАСС. Агентство становится главным информационным органом Советского Союза, в его состав входят информационные агентства всех союзных республик.
Создавалось оно не с нуля: еще в 1904 году в Петербурге было организовано Петербургское телеграфное агентство (ПТА), впоследствии ставшее Российским Телеграфным Агентством при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете. Постановление 10 июля закрепило за телеграфным агентством новое название, а также дало ему «исключительное право на распространение информации вне пределов СССР, а также исключительное право распространения иностранной и общесоюзной информации в пределах Союза ССР».
В 1935 году 10 июля был утвержден Генеральный план реконструкции Москвы. Он был разработан под руководством архитекторов Владимира Семенова и Сергея Чернышова.
Предполагалось, что на реализацию генплана уйдет десятилетие, однако
10 июля 1941 года началась самая продолжительная в Великой Отечественной войне битва за Ленинград, завершившаяся только в августе 1944 года. Именно в этот день с севера и с
164 года назад родился американский изобретатель сербского происхождения, инженер и физик Никола Тесла. Он был одним из самых гениальных и таинственных изобретателей за всю историю человечества.
В 1915 году ученый был номинирован на Нобелевскую премию, но отказался от награды, чтобы не делить ее с Томасом Эдисоном.