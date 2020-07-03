Коронавирус COVID-19: главное за неделю

Мужчина на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро | Источник: AP 2020
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 10,5 млн
С начала распространения коронавируса в мире заболели COVID-19 свыше 10,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 2 июля. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались свыше полумиллиона человек.
За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. В настоящее время на стадии клинических испытаний находятся 17 различных вакцин от коронавируса.
Ученые подсчитали, сколько жизней спасла самоизоляция в России
Эксперты Высшей школы экономики подсчитали, сколько жизней спасли действия россиян и меры властей против распространения коронавирусной инфекции.
Ученые просчитали количество возможных заражений и смертей с марта по 24 июня и сопоставили результаты этих расчетов между собой и с реальным количеством заболевших и умерших от COVID-19. Первая модель показала, что если бы россияне полностью игнорировали все меры предосторожности, а власти не вводили бы ограничений, то от последствий коронавирусной инфекции в России умерло бы на 3,8 млн людей больше. Согласно второй модели, сознательность россиян и меры властей спасли от 80 до 84 тыс. жизней.
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса
Глобальная пандемия пока даже не приблизилась к окончанию и, наоборот, ускоряется, хотя многие страны добились прогресса в сдерживании коронавируса, считает гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Мы все хотим, чтобы это [пандемия] закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к окончанию.
Тедрос Гебрейесусглава Всемирной организации здравоохранения
Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан. Такие телеграммы выпускаются каждый месяц после 27 марта, когда правительство приостановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Когда откроются границы, пока неизвестно.
Начнется ли осенью вторая волна эпидемии COVID-19?
Грозит ли нам очередная разрушительная вспышка пандемии или в следующий раз все будет проходить спокойнее? «АиФ» узнал мнение экспертов.
Естественно, вирусы, как и бактерии, могут мутировать в сторону как усиления патогенности, так и уменьшения. Передаваясь от одного человека к другому, вирус приобретает новые черты, возможно, ослабевает.
Олег Карповгендиректор НМИЦ хирургии им. Пирогова, академик РАН
Учитель и школьники в специальных шапках для социальной дистанции в школе Пан Па Муад в Чиангмае, к северу от Таиланда | Источник: AP 2020
Авиация с трудом справляется с антивирусными рекомендациями
Ространснадзор за три недели июня выявил у аэропортов и авиакомпаний более 500 случаев нарушения противоэпидемических рекомендаций.
Чаще всего пассажиры, а также персонал аэропортов и авиакомпаний забывают надевать маски и перчатки. Кроме того, не во всех аэропортах на входе в терминал проверяют температуру пассажиров, не всегда это делается и при посадке на рейс. Эксперты считают некоторые из этих рекомендаций, в частности двойную термометрию, избыточными, но говорят, что совсем от них отказываться нельзя, так как это снизит доверие пассажиров к авиатранспорту.
В Китае открыли новый штамм свиного гриппа
На нескольких фермах в Китае микробиологи нашли новый штамм свиного гриппа. Мутации в нем позволяют этому штамму распространяться от одного человека к другому. Как отмечают биологи, это говорит о том, что этот патоген очень опасен для человеческой популяции. Поэтому нужно строго контролировать эпидемиологическую ситуацию на фермах.
Ранее сообщалось, что с начала пандемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Ученые предупредили о многолетних последствиях коронавируса для организма
Первоначальные предположения, что COVID-19 оказывает негативное влияние только на органы дыхания, оказались неверными. Ученые из США пришли к выводу, что болезнь наносит удар по всему организму человека, а ее негативные последствия могут сказываться еще много лет.
Негативными последствиями болезни могут быть сильные головные боли, головокружение, а также ухудшение свертываемости крови.
Что будет с нами, если все вирусы исчезнут?
За прошедшее тысячелетие болезни, порождаемые вирусами, унесли бесчисленное количество жизней. Большинство из нас сейчас, если бы нам вручили волшебную палочку и предложили ею взмахнуть, чтобы избавиться от всех вирусов на планете, с радостью согласилось бы. Но все не так однозначно.
Если бы все вирусы вдруг разом исчезли, мир стал бы прекрасен — примерно на день-полтора. А потом мы бы все умерли, вот и все. Те важнейшие вещи, за которые отвечают вирусы, значительно перевешивают зло от них.
Тони Голдбергэпидемиолог из Университета Висконсин-Мэдисон
Как эпидемии повлияли на объединение Руси
В XIII—XV вв. эпидемии, убивавшие от трети до половины населения, были на территории Руси привычным явлением. Так, после вспышки 1278 года псковские летописи фиксируют мор в среднем раз в 15 лет, новгородские — раз в 17.
Формирование единого русского государства, начавшееся в XIV веке, могло бы пойти по совершенно иному сценарию: регулярно бушевавшая тогда чума почти обезглавила московский княжеский дом, Калитичей.
Венесуэльская девочка-мигрант в защитной маске с рисунком Девы Марии Гваделупской в лагере для мигрантов в Боготе, Колумбия | Источник: AP 2020
Жители Тайваня «слетали» в путешествие не покидая аэропорта
После длительного карантина с 1 июля некоторые страны начали открывать границы для иностранцев и вновь запустили авиасообщение. Однако Тайвань, в котором было зафиксировано всего 448 случаев COVID-19 и погибло семь человек, не спешит этого делать.
Чтобы хоть немного порадовать своих граждан и подарить им «отпускное настроение», аэропорт «Суншань» в Тайбэе совместно с авиакомпаниями China Airlines и EVA Air запустил акцию с «фейковыми полетами».
Правда ли, что кондиционеры распространяют коронавирус?
Погода стала теплее, что заставляет задуматься: а можно ли включать кондиционеры в летнюю жару, если вокруг пандемия коронавируса? Не повышают ли они риск заразиться? Если коротко, то да — кондиционеры, по мнению ученых, могут способствовать распространению коронавируса. Но они не могут быть его источником. Поэтому важно учитывать, где и как их используют.
Умер отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап
Скончался отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап, который болел коронавирусом. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
25 апреля тренер попал в больницу с пневмонией. СМИ сообщили о его неправильном лечении, из-за чего 3 мая его пришлось перевести в Москву с осложнениями, он впал в кому. Впоследствии выяснилось, что у мужчины начались осложнения из-за пневмонии.
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