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20:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главное за неделю

Пандемия в мире ускоряется, Росавиация продлила запрет на международные полеты, в Китае открыли новый штамм свиного гриппа, а ученые предупредили о многолетних последствиях коронавируса для организма.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:33 MSK, 03.07
Инфицировано667 883+6 718
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
30.06
6693
1.07
6556
2.07
6760
3.07
6718
20.063.07
Скончалось9 859+176
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
30.06
154
1.07
216
2.07
147
3.07
176
20.063.07
Выздоровело437 893+8 915
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
30.06
9220
1.07
10281
2.07
6047
3.07
8915
20.063.07
Инфицировано10 931 638+172 131
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
29.06
160778
30.06
147883
1.07
184155
2.07
217206
3.07
177053
20.063.07
Скончалось522 618+5 008
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
29.06
3024
30.06
3470
1.07
6028
2.07
4888
3.07
5111
20.063.07
Выздоровело5 793 831+272 377
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
29.06
85291
30.06
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Мужчина на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро | Источник: AP 2020

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 10,5 млн

С начала распространения коронавируса в мире заболели COVID-19 свыше 10,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 2 июля. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались свыше полумиллиона человек.

За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. В настоящее время на стадии клинических испытаний находятся 17 различных вакцин от коронавируса.

Ученые подсчитали, сколько жизней спасла самоизоляция в России

Эксперты Высшей школы экономики подсчитали, сколько жизней спасли действия россиян и меры властей против распространения коронавирусной инфекции.

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Ученые просчитали количество возможных заражений и смертей с марта по 24 июня и сопоставили результаты этих расчетов между собой и с реальным количеством заболевших и умерших от COVID-19. Первая модель показала, что если бы россияне полностью игнорировали все меры предосторожности, а власти не вводили бы ограничений, то от последствий коронавирусной инфекции в России умерло бы на 3,8 млн людей больше. Согласно второй модели, сознательность россиян и меры властей спасли от 80 до 84 тыс. жизней.

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса

Глобальная пандемия пока даже не приблизилась к окончанию и, наоборот, ускоряется, хотя многие страны добились прогресса в сдерживании коронавируса, считает гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Мы все хотим, чтобы это [пандемия] закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к окончанию.
Тедрос Гебрейесус
глава Всемирной организации здравоохранения

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта разослало аэропортам телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан. Такие телеграммы выпускаются каждый месяц после 27 марта, когда правительство приостановило международные регулярные и чартерные рейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Когда откроются границы, пока неизвестно.

Начнется ли осенью вторая волна эпидемии COVID-19?

Грозит ли нам очередная разрушительная вспышка пандемии или в следующий раз все будет проходить спокойнее? «АиФ» узнал мнение экспертов.

Естественно, вирусы, как и бактерии, могут мутировать в сторону как усиления патогенности, так и уменьшения. Передаваясь от одного человека к другому, вирус приобретает новые черты, возможно, ослабевает.
Олег Карпов
гендиректор НМИЦ хирургии им. Пирогова, академик РАН
Учитель и школьники в специальных шапках для социальной дистанции в школе Пан Па Муад в Чиангмае, к северу от Таиланда | Источник: AP 2020

Авиация с трудом справляется с антивирусными рекомендациями

Ространснадзор за три недели июня выявил у аэропортов и авиакомпаний более 500 случаев нарушения противоэпидемических рекомендаций.

Чаще всего пассажиры, а также персонал аэропортов и авиакомпаний забывают надевать маски и перчатки. Кроме того, не во всех аэропортах на входе в терминал проверяют температуру пассажиров, не всегда это делается и при посадке на рейс. Эксперты считают некоторые из этих рекомендаций, в частности двойную термометрию, избыточными, но говорят, что совсем от них отказываться нельзя, так как это снизит доверие пассажиров к авиатранспорту.

В Китае открыли новый штамм свиного гриппа

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На нескольких фермах в Китае микробиологи нашли новый штамм свиного гриппа. Мутации в нем позволяют этому штамму распространяться от одного человека к другому. Как отмечают биологи, это говорит о том, что этот патоген очень опасен для человеческой популяции. Поэтому нужно строго контролировать эпидемиологическую ситуацию на фермах.

Ранее сообщалось, что с начала пандемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.

Ученые предупредили о многолетних последствиях коронавируса для организма

Первоначальные предположения, что COVID-19 оказывает негативное влияние только на органы дыхания, оказались неверными. Ученые из США пришли к выводу, что болезнь наносит удар по всему организму человека, а ее негативные последствия могут сказываться еще много лет.

Негативными последствиями болезни могут быть сильные головные боли, головокружение, а также ухудшение свертываемости крови.

Что будет с нами, если все вирусы исчезнут?

За прошедшее тысячелетие болезни, порождаемые вирусами, унесли бесчисленное количество жизней. Большинство из нас сейчас, если бы нам вручили волшебную палочку и предложили ею взмахнуть, чтобы избавиться от всех вирусов на планете, с радостью согласилось бы. Но все не так однозначно.

Если бы все вирусы вдруг разом исчезли, мир стал бы прекрасен — примерно на день-полтора. А потом мы бы все умерли, вот и все. Те важнейшие вещи, за которые отвечают вирусы, значительно перевешивают зло от них.
Тони Голдберг
эпидемиолог из Университета Висконсин-Мэдисон

Как эпидемии повлияли на объединение Руси

В XIII—XV вв. эпидемии, убивавшие от трети до половины населения, были на территории Руси привычным явлением. Так, после вспышки 1278 года псковские летописи фиксируют мор в среднем раз в 15 лет, новгородские — раз в 17.

Формирование единого русского государства, начавшееся в XIV веке, могло бы пойти по совершенно иному сценарию: регулярно бушевавшая тогда чума почти обезглавила московский княжеский дом, Калитичей.

Венесуэльская девочка-мигрант в защитной маске с рисунком Девы Марии Гваделупской в лагере для мигрантов в Боготе, Колумбия | Источник: AP 2020

Жители Тайваня «слетали» в путешествие не покидая аэропорта

После длительного карантина с 1 июля некоторые страны начали открывать границы для иностранцев и вновь запустили авиасообщение. Однако Тайвань, в котором было зафиксировано всего 448 случаев COVID-19 и погибло семь человек, не спешит этого делать.

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Чтобы хоть немного порадовать своих граждан и подарить им «отпускное настроение», аэропорт «Суншань» в Тайбэе совместно с авиакомпаниями China Airlines и EVA Air запустил акцию с «фейковыми полетами».

Правда ли, что кондиционеры распространяют коронавирус?

Погода стала теплее, что заставляет задуматься: а можно ли включать кондиционеры в летнюю жару, если вокруг пандемия коронавируса? Не повышают ли они риск заразиться? Если коротко, то да — кондиционеры, по мнению ученых, могут способствовать распространению коронавируса. Но они не могут быть его источником. Поэтому важно учитывать, где и как их используют.

Умер отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап

Скончался отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап, который болел коронавирусом. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

25 апреля тренер попал в больницу с пневмонией. СМИ сообщили о его неправильном лечении, из-за чего 3 мая его пришлось перевести в Москву с осложнениями, он впал в кому. Впоследствии выяснилось, что у мужчины начались осложнения из-за пневмонии.

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