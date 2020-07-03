17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Испанский арт-дилер утверждает, что нашел пропавшую картину Фриды Кало
О ней ничего не было известно 65 лет.
По его словам, полотно, написанное художницей в 1940 году, после развода с супругом Диего Риверой, сейчас находится в частной коллекции в Лондоне. Лопес сообщил, что нынешний владелец намерен выставить картину на торги с начальной ценой в 40 миллионов евро, пишет The New York Times.
Однако эксперты не спешат радоваться. По словам искусствоведа Хельги
Екатерина Гура