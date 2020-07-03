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17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Испанский арт-дилер утверждает, что нашел пропавшую картину Фриды Кало

О ней ничего не было известно 65 лет.

Арт-дилер Кристофер Лопес из Испании заявил, что отыскал пропавшую в 1955 году картину мексиканской художницы Фриды Кало под названием «Раненый стол» (La mesa herida).

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По его словам, полотно, написанное художницей в 1940 году, после развода с супругом Диего Риверой, сейчас находится в частной коллекции в Лондоне. Лопес сообщил, что нынешний владелец намерен выставить картину на торги с начальной ценой в 40 миллионов евро, пишет The New York Times.

Однако эксперты не спешат радоваться. По словам искусствоведа Хельги Пригниц-Пода, Кристофер Лопес не слишком известен в мире искусства, и верить ему на слово они не могут. Испанец заявил, что подлинность найденного полотна подтвердили специалисты, но отказался назвать их имена или предоставить результат экспертизы. Кроме того, Лопес сказал, что картина написана на холсте, в то время, как другие эксперты утверждают, что подлинник Кало писала на дереве.

Екатерина Гура

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