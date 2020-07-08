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13:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Водитель из Австралии во время поездки был вынужден сражаться со змеей

Даже полицейских впечатлило это происшествие.

7 июля в Twitter-аккаунте полиции Квинсленда появилось видео, способное привести в ужас многих. В ролике была рассказана история, случившаяся накануне на автостраде Доусон в Центральном Квинсленде.

Полицейские остановили водителя, который превысил допустимую скорость, но на то у него были довольно весомые причины. Мужчина по имени Джимми рассказал, что во время поездки обнаружил в своем автомобиле большую ядовитую змею, которая очень быстро начала обвивать его ногу и добралась почти до пояса, пишет LadBible.

Водитель решил сражаться и с помощью карманного ножика и ремня безопасности сумел убить гадюку. Однако Джимми показалось, что та напоследок успела его укусить, а потому в страхе надавил на педаль газа и помчался в ближайшую больницу.

По пути его остановили полицейские. Но, выслушав рассказ и своими глазами увидев змею, они вызвали бригаду скорой помощи прямо на место. К счастью, прибывшие медики отметили лишь шоковое состояние Джимми и никаких следов укуса не обнаружили.

Екатерина Гура

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