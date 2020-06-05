Фермер из Индии обнаружил у себя дома более 40 ядовитых змей

Появление змей в индийских деревенских домах совсем не редкость, но фермеру из села Павли Хурд по имени Шрадхананд особенно «повезло».
В начале июня мужчина обнаружил на полу своей спальни небольшую змею. Шрадхананд не удивился — он поймал ее и отнес в лес. Но когда он вернулся обратно, то в кровати нашел еще трех змей, пишет UPI.
Этих пресмыкающихся он тоже отловил и вернул в природу, но вечером того же дня встретил в доме новую змею. Решив разобраться, как к нему в закрытый дом попадают незваные гости, Шрадхананд начал осматривать все щели. Но затем догадался, что змеи могут попадать к нему через вентиляционное отверстие кондиционера, расположенного на крыше.
Разобрав устройство, фермер увидел жуткую картину: внутри кондиционера извивался клубок из десятка змей.
С помощью соседей Шрадхананд извлек опасную находку (более 40 особей) и отнес их в лес.
Как рассказал местный ветеринар, доктор Ватсал, скорее всего, змеи отложили яйца внутри кондиционера несколько месяцев назад, когда им не пользовались. А сейчас рабочее устройство стало для них не лучшим местом обитания, и они начали выходить наружу.