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13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ленина в Магадане превратили в «панка» (фото)

В соцсетях отреагировали мемами.

В Магадане на памятник Владимиру Ленину установили шипы, чтобы на него не садились птицы. Результат оказался настолько эффектным, что вождя пролетариата уже сравнили с панком и героем «Восставшего из ада».

«У Ильича волосы дыбом от происходящего…» — шутят в соцсетях. «А с подсветкой было бы прикольней», — добавляют читатели.

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После резонанса в соцсетях мэр города Юрий Гришан прокомментировал ситуацию в прямом эфире радио «Карибу АРТ». «Я считаю установку устройства для отпугивания птиц на памятник Ленину просто кощунством», — заявил городской глава.

По данным местных СМИ, сотрудники Комбината зелёного хозяйства спустя сутки после установки убрали «антиголубиные» штыри с монумента.

Анна Лысенко

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