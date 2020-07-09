13:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ленина в Магадане превратили в «панка» (фото)
В соцсетях отреагировали мемами.
В Магадане на памятник Владимиру Ленину установили шипы, чтобы на него не садились птицы. Результат оказался настолько эффектным, что вождя пролетариата уже сравнили с панком и героем «Восставшего из ада».
«У Ильича волосы дыбом от происходящего…» — шутят в соцсетях. «А с подсветкой было бы прикольней», — добавляют читатели.
После резонанса в соцсетях мэр города Юрий Гришан прокомментировал ситуацию в прямом эфире радио «Карибу АРТ». «Я считаю установку устройства для отпугивания птиц на памятник Ленину просто кощунством», — заявил городской глава.
По данным местных СМИ, сотрудники Комбината зелёного хозяйства спустя сутки после установки убрали «антиголубиные» штыри с монумента.
Анна Лысенко