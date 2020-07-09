В Нидерландах обнаружили потерянный замок XIII века

Под холмами возле голландского города Хемскерк были обнаружены руины неизвестного средневекового замка, сообщает Heritage Daily.
Предыдущие археологические исследования в этой местности проводили в 1960-х годах. Тогда ученые нашли остатки внешнего укрепления, но дальнейшие поиски не проводили.
Теперь, используя геофизические методы, археологи обнаружили под холмами квадратный замок размером 45 на 45 метров, состоящий из нескольких залов. Предполагается, что он был построен в 1248 году Симоном ван Харлемом. Находка доказывает, что квадратные замки в Голландии начали возводить на 30 лет раньше, чем считалось до сих пор.
Замок простоял больше 100 лет, пока не был разрушен в 1351 году во время борьбы «трески» и «крючков» — серии внутренних военных конфликтов в Голландии между правящей аристократией и городской буржуазией.
В замке обнаружены массовые захоронения. Как полагают ученые, эти могилы и стали причиной того, что замок не восстанавливали в прошлом.