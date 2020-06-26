17:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи в Польше обнаружили больше сотни захоронений с монетами во рту
Дохристианская традиция практиковалась в Европе в XVI веке.
При строительстве новой дороги на
Открытие сделали возле деревни Ежове в месте, где пять веков назад находилась приходская церковь с садом, школой и кладбищем. Из 115 тел до 80% принадлежали детям, говорят археологи.
Монеты, которые клали в рот покойникам, называли оболами. Традицию оболов Европа унаследовала из дохристианских времен. Мёртвых хоронили с монетами во рту в Древней Греции, Древнем Риме и других странах. В античные времена обол «служил» платой Харону, перевозчику душ через реку, которая отделяла мир живых от мира мёртвых. По данным ученых, в отдельных регионах Европы традиция сохранилась до XX века.
Большинство обнаруженных монет датируются правлением Сигизмунда III Вазы, который правил Польшей с 1587 по 1632 год. Другие монеты принадлежат к более позднему времени.
Анна Лысенко