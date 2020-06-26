Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 26 июняСоздание ООН, первая в мире АЭС и другие памятные даты и события, которые произошли 26 июня в разные годы
Фоторепортажи
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
50В Сети показали лучшие «зеленые» снимки
17:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи в Польше обнаружили больше сотни захоронений с монетами во рту

Дохристианская традиция практиковалась в Европе в XVI веке.

При строительстве новой дороги на юго-востоке Польши было обнаружено детское кладбище XVI века. Умерших похоронили с монетами во рту, сообщает Heritage Daily.

Читайте также
Рядом со Стоунхенджем нашли еще один памятник времен неолита

Открытие сделали возле деревни Ежове в месте, где пять веков назад находилась приходская церковь с садом, школой и кладбищем. Из 115 тел до 80% принадлежали детям, говорят археологи.

Монеты, которые клали в рот покойникам, называли оболами. Традицию оболов Европа унаследовала из дохристианских времен. Мёртвых хоронили с монетами во рту в Древней Греции, Древнем Риме и других странах. В античные времена обол «служил» платой Харону, перевозчику душ через реку, которая отделяла мир живых от мира мёртвых. По данным ученых, в отдельных регионах Европы традиция сохранилась до XX века.

Большинство обнаруженных монет датируются правлением Сигизмунда III Вазы, который правил Польшей с 1587 по 1632 год. Другие монеты принадлежат к более позднему времени.

Анна Лысенко

Читайте также
Суд приговорил Серебренникова к трем годам условно
Володин прокомментировал поправку о праве Путина переизбираться
Ученые назвали условие, при котором COVID погибает за 25 секунд
Россиян предупредили об аномальном похолодании
СМИ: Ефремов перенес сердечный приступ
Показаны снимки лучших молодых фоторепортеров года
Сайт ЦИК атаковали с территории США, Великобритании и Украины
Gnezdo.ru
Правда, красивый? А вот кого он выбрал в жены
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Помните Александру? Удивитесь, что с ней стало
Hi-Tech
Как выглядит самый дешевый смартфон Samsung Galaxy Первые изображения
Авто
В России хотят запретить машины с ДВС Всего было представлено три сценария низкоуглеродного развития автомобильного транспорта. Один из них предполагает полный отказ от ДВС к 2030 году
Кино
Опубликовано фото со съемок «Аватара 2» с сыном главных героев Ребенка Джейка и Нейтири сыграет 15-летний Бритен Далтон
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Бывший зэк рассказал, что на зоне сделают с Ефремовым
Дети
Брат и сестра родились с разницей в четыре дня Одного выносила родная мама, а другую – суррогатная.
Леди
Все самое стильное, полезное и недорогое: хиты продаж AliExpress Не пропусти уникальные скидки по секретному промокоду!
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь