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12:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ботсад Кью показал самое одинокое дерево в мире

Оно не может найти «вторую половинку».

В 1895 году ботаник Джон Медли Вуд заметил на крутом склоне леса Нгойе в ЮАР необычную пальму. Он зарабатывал на жизнь тем, что собирал редкие растения. Так что Вуд срезал несколько отростков и отправил их в Лондон.

Ветви странной пальмы оказались в Королевских ботанических садах Кью, где из них вырастили новое растение. Открытый ботаником вид в итоге стал носить его имя — Энцефаляртос Вуда. Его называют самым одиноким деревом в мире.

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Дело в том, что экземпляр из ботсада — мужское растение, которое не дает семян. А вот женских особей в природе найдено не было. Да и сам вид в дикой природе больше не встречается. Тот самый единственный известный экземпляр ботаники срезали подчистую в 1916 году.

Энцефаляртос Вуда удавалось размножать только вегетативным способом. Несколько «производных» от пальмы из Кью растут в других ботсадах мира.

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Мужские стробилы молодого растения

Ученые не раз пытались вывести женские растения Энцефаляртоса Вуда, но терпели поражение. Правда, если пальму скрестить с родственным видом, энцефаляртосом наталским, получатся плодоносящие гибриды.

Ученые утверждают, что когда по Земле еще бродили динозавры, Энцефаляртосы и другие саговники составляли около 20% растений на планете. Им удалось пережить пять ледниковых периодов и приспособиться к новым условиям. Но со временем их количество резко сократилось, а Encephalartos woodii и вовсе представлен одним-одинственным «мужчиной» и его «клонами».

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Анна Лысенко

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