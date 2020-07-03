16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Воскрешенный» цветок из Сибири может спасти растения от изменения климата
Гены цветка из вечной мерзлоты хранят важные мутации.
Австрийские ученые приблизились к разгадке генома растения, которое российские ученые вернули к жизни спустя 32 тысячи лет, сообщает Sky News.
Речь идет о смолевке узколистой (Silene stenophylla), которая и сейчас широко распространена в арктических тундрах. Ее можно увидеть на
В 2012 году группе российских учёных из Института биофизики клетки РАН и Института
Если ученым из венского Университета природных ресурсов и прикладных наук удастся расшифровать геном растения, исследователи поймут, как семена смогли не погибнуть в вечной мерзлоте.
Гены растения могут содержать мутации, которые помогли ему адаптироваться к экстремально холодным или жарким температурам. Такие изменения могут быть ключом для выживания множества видов флоры в условиях глобального потепления.
Анна Лысенко