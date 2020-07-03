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16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Воскрешенный» цветок из Сибири может спасти растения от изменения климата

Гены цветка из вечной мерзлоты хранят важные мутации.

Австрийские ученые приблизились к разгадке генома растения, которое российские ученые вернули к жизни спустя 32 тысячи лет, сообщает Sky News.

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Речь идет о смолевке узколистой (Silene stenophylla), которая и сейчас широко распространена в арктических тундрах. Ее можно увидеть на северо-востоке Сибири и в Северной Америке.

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В 2012 году группе российских учёных из Института биофизики клетки РАН и Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН удалось регенерировать растения из плацентарной ткани семян, возраст которых составляет около 32 тысяч лет. Семена были найдены на глубине 38 метров под слоем вечной мерзлоты в районе реки Колымы в Магаданской области.

Если ученым из венского Университета природных ресурсов и прикладных наук удастся расшифровать геном растения, исследователи поймут, как семена смогли не погибнуть в вечной мерзлоте.

Гены растения могут содержать мутации, которые помогли ему адаптироваться к экстремально холодным или жарким температурам. Такие изменения могут быть ключом для выживания множества видов флоры в условиях глобального потепления.

Анна Лысенко

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