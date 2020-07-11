17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Двойник Джека Воробья из Москвы озадачил англоязычных пользователей Сети (видео)
Слишком уж похож на оригинал.
Москвич Виталий Спаров хорошо известен в России своими косплеями на Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря». Он не только мастерски перевоплощается внешне, но и блестяще копирует жесты и мимику знаменитого киногероя.
Недавно видео с косплеером разместил у себя в аккаунте англоязычный пользователей соцсетей GoodBoi_1899. Ролик так поразил его подписчиков, что теперь у московского косплеера появилось множество фанатов за рубежом.
«Вау, это действительно хороший косплей», — пишут пользователи.
«Он похож на Джонни Деппа даже больше, чем сам Джонни Депп», — шутят подписчики.
«А вы уверены, что это не Джонни Депп?», — добавил один из пользователей.
Анна Лысенко