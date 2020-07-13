16:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Киева построил себе дачу с огородом на крыше многоэтажки
Соседи не против, но городским властям не нравится
Киевлянин по имени Петр Алексеевич (свою фамилию он скрывает от журналистов) еще несколько лет назад построил себе небольшой домик прямо на крыше 12-этажного жилого дома по улице Лаврухина в жилмассиве Троещина.
Домик сделан из фанеры, а вокруг него расположены небольшие клумбы,
Жители многоэтажки не против такого соседства. Еще перед началом строительства Петр Алексеевич с супругой обошли всех жильцов и взяли у них письменное разрешение на строительство. Кроме того, мужчина не пользуется общим электричеством, канализацией и водопроводом, он оставил свободный доступ к крыше и за свой счет отремонтировал ее перед строительством. Живут там супруги тихо и никому не мешают, гостей не водят. А потому некоторые новые жильцы дома даже не подозревали о таком соседе до недавнего времени.
Однако городским властям дача на крыше не нравится. Постройка считается незаконной, а потому «киевского Карлсона» штрафовали уже два раза, но он не теряет надежды
Екатерина Гура